Сертификация является основанием для присвоения учителю квалификации, – омбудсмен

К образовательному омбудсмену обращаются многие учителя относительно нарушения их права на повышение квалификации или педагогического звания на основании успешного прохождения сертификации. Почему так и что делать учителям – читайте в статье.

Учителя жалуются на то, что аттестационные комиссии не принимают во внимание документ об успешной сертификации, а для присвоения квалификации требуют принимать участие в дополнительных мероприятиях по изучению их педагогической деятельности, например, проводить открытые уроки или составлять отчеты о своей работе.

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Поэтому Служба образовательного омбудсмена подготовила разъяснения о прохождении аттестации сертифицированными педагогами.

Различия в сертификации и повышении квалификации

Закон определяет, что успешное прохождение сертификации засчитывается как прохождение аттестации учителем, а также является основанием для присвоения ему соответствующей квалификационной категории и/или педагогического звания.

Если учитель успешно прошел сертификацию, ему выдается сертификат, который нужно подавать аттестационной комиссии, чтобы она присвоила следующую квалификационную категорию или педагогическое звание,

– пишет пресс-служба омбудсмена.

Хотя эта норма четко устанавливает обязательства зачислять успешную сертификацию для присвоения учителю соответствующей квалификационной категории или педагогического звания, некоторые аттестационные комиссии трактуют ее по своему усмотрению.

Ведь Типовое положение об аттестации педагогических работников, которое было утверждено ранее, не предусматривает процедуры присвоения квалификации на основании сертификата без дополнительного изучения педагогической деятельности работника.

По словам образовательного омбудсмена, некоторые аттестационные комиссии, которые знают законы и умеют их понимать, без проблем присваивают учителям квалификационную категорию на основании сертификата.

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В то же время другая часть комиссий не считает успешное прохождение сертификации достаточным основанием для присвоения учителю квалификационной категории или педагогического звания. Этими действиями они грубо нарушают права педагогов.

Позиция образовательного омбудсмена

Образовательный омбудсмен считает абсолютно незаконными отказы аттестационных комиссий выполнять требования закона о присуждении квалификации на основе сертификата. Такие незаконные решения являются безоговорочным доказательством непрофессионализма.

Омбудсмен уже неоднократно обращался в МОН с соответствующими письмами с предложениями для решения этой коллизии и за разъяснениями.

Успешное прохождение сертификации засчитывается как прохождение аттестации педагогическим работником, а также является достаточным основанием без каких-либо дополнительных условий для немедленного присвоения ему соответствующей квалификационной категории и/или педагогического звания,

– заявил Сергей Горбачев.

Также омбудсмен выразил предложение в МОН разработать и вынести на общественное обсуждение новый проект Типового положения об аттестации педагогических работников, в котором бы предусматривалась процедура присвоения квалификации или звания.

В разъяснении, которое было получено на обращение, МОН сообщило, что уже разработан проект новой редакции.

Как правильно действовать аттестационным комиссиям

Если существуют противоречия между актами, принятыми разными по иерархиям органами, применяется акт, принятый высшим органом, как имеющий большую юридическую силу. Именно поэтому нормы Типового положения об аттестации применяются только в той части, которая не противоречит закону о сертификации.

Поскольку успешная сертификация предусматривает присвоение учителю начальных классов следующей категории, аттестационные комиссии должны ее присваивать безусловно и делать это только на основании сертификата, а не "изобретать" для учителей дополнительные меры по проверке их педагогической деятельности.

В письме МОН отметило, что успешное прохождение учителем сертификации, подтвержденное соответствующим сертификатом, является достаточным основанием для присвоения ему следующей квалификационной категории или подтверждения имеющейся высшей категории без предоставления дополнительных документов.

К слову, каждый учитель, который успешно пройдет сертификацию, сможет заработать дополнительно 20% к окладу. Известно, что в этом году на сертификацию подалось 1 800 человек. Кроме того, Сергей Шкарлет заявил, что до конца 2021 года зарплата учителей вырастет на 9%, а в следующем году – еще на 10%.