Если учитель успешно пройдет сертификацию, то это ему будет засчитано как прохождение аттестации. Также это является основанием для присвоения учителю соответствующей квалификационной категории или педагогического звания.

В то же время руководитель школы обязан способствовать прохождению педагогами аттестации и сертификации. Об этом говорится в ответном письме-разъяснении МОН.

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В частности, в Минобразования отметили, что успешное прохождение сертификации учителем начальных классов является достаточным основанием для принятия решения о присвоении ему следующей квалификационной категории или педагогического звания.

Данный процесс не требует предоставления никаких дополнительных документов или проведения каких-либо мероприятий, связанных с изучением деятельности педагога,

– говорится в письме МОН.

Так, прохождение сертификации и получение сертификата будет засчитано учителям как прохождение аттестации.

Кроме того, успешное прохождение сертификации позволяет получать надбавку в 20% к зарплате и может засчитываться как прохождение очередной (внеочередной) аттестации. Сертификат действителен три года.

Добавим, что в 2020 году сертификацию успешно прошли более 900 учителей начальной школы. В то же время в сертификации-2021 смогут принять участие 2 тысячи педагогов. Регистрация начнется 18 января.