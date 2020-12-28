Сертификация будет засчитываться учителям как прохождение аттестации, – МОН
Если учитель успешно пройдет сертификацию, то это ему будет засчитано как прохождение аттестации. Также это является основанием для присвоения учителю соответствующей квалификационной категории или педагогического звания.
В то же время руководитель школы обязан способствовать прохождению педагогами аттестации и сертификации. Об этом говорится в ответном письме-разъяснении МОН.
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В частности, в Минобразования отметили, что успешное прохождение сертификации учителем начальных классов является достаточным основанием для принятия решения о присвоении ему следующей квалификационной категории или педагогического звания.
Данный процесс не требует предоставления никаких дополнительных документов или проведения каких-либо мероприятий, связанных с изучением деятельности педагога,
– говорится в письме МОН.
Так, прохождение сертификации и получение сертификата будет засчитано учителям как прохождение аттестации.
Кроме того, успешное прохождение сертификации позволяет получать надбавку в 20% к зарплате и может засчитываться как прохождение очередной (внеочередной) аттестации. Сертификат действителен три года.
Добавим, что в 2020 году сертификацию успешно прошли более 900 учителей начальной школы. В то же время в сертификации-2021 смогут принять участие 2 тысячи педагогов. Регистрация начнется 18 января.
Что такое сертификация учителей?
Сертификация – это внешнее оценивание профессиональных компетентностей учителей. Ее цель – выявить и поощрить учителей с высоким уровнем мастерства, владеющих методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями.
Предполагается, что с развитием реформы Новой украинской школы сертификация совсем заменит аттестацию педагогов.
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