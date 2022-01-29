Сертификация-2022: даты регистрации и сколько учителей из каждой области смогут принять участие

Министерство образования и науки опубликовало приказ о проведении сертификации учителей начальных классов в 2022 году. Так, известно, что регистрация на сертификацию продлится с 4 по 17 апреля.

Регистрировать учителей будет Украинский центр оценивания качества образования.

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Количество учителей, которые могут пройти сертификацию пропорционально количеству начальных классов в области. Так на сертификацию отберут по 2,9% учителей начальной школы из каждого региона.

Всего на сертификацию смогут зарегистрироваться более 2300 учителей, хотя в Украине аж 80 тысяч начальных классов.

Сколько учителей смогут поучаствовать в сертификации

Винницкая область – 113 (в регионе 3883 начальных класса);

Волынская область – 96 (в регионе 3293 начальных класса);

Днепропетровская область – 172 (в регионе 5887 начальных классов);

Донецкая область – 91 (в регионе 3105 начальных классов);

Житомирская область – 93 (в регионе 3177 начальных классов);

Закарпатская область – 111 (в регионе 3802 начальных класса);

Запорожская область – 93 (в регионе 3190 начальных классов);

Ивано-Франковская область – 104 (в регионе 3545 начальных классов);

Киевская область – 140 (в регионе 4799 начальных классов);

Кировоградская область – 67 (в регионе 2305 начальных классов);

Луганская область – 35 (в регионе 1251 начальных классов);

Львовская область – 178 (в регионе 6085 начальных классов);

Николаевская область – 73 (в регионе 2491 начальный класс);

Одесская область – 157 (в регионе 5366 начальных классов);

Полтавская область – 87 (в регионе 2980 начальных классов);

Ровненская область – 105 (в регионе 3687 начальных классов);

Сумская область – 60 (в регионе 2057 начальных классов);

Тернопольская область – 81 (в регионе 2791 начальный класс)

Харьковская область – 135 (в регионе 4630 начальных классов);

Херсонская область – 67 (в регионе 2295 начальных классов);

Хмельницкая область – 90 (в регионе 3087 начальных классов);

Черкасская область – 78 (в регионе 2678 начальных классов);

Черновицкая область – 65 (в регионе 2227 начальных классов);

Черниговская область – 60 (в регионе 2056 начальных классов);

г. Киев – 149 (в регионе 5113 начальных классов).

Что известно о сертификации учителей

Сертификация – это внешнее оценивание профессиональных компетентностей учителей. Ее цель – выявить и поощрить учителей, которые владеют методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями.

Учителя участвуют в сертификации добровольно и могут отказаться от участия на любом ее этапе. Сертификация состоит из трех этапов.

Сертификация состоит из трех этапов, которые проходят последовательно один за другим:

независимое тестирование участников сертификации;

самооценивание участниками сертификации собственного педагогического мастерства;

изучение практического опыта работы участников сертификации.

Какую прибавку к зарплате получают педагоги за сертификацию? Все сертифицированные учителя имеют право на 20% надбавку к должностному окладу. Также успешное прохождение сертификации засчитывается как:

прохождение аттестации,

основание для присвоения соответствующей квалификационной категории и педагогического звания.

Добавим, что пилотный проект сертификации учителей начался в 2019 году, тогда его успешно прошли 705 педагогов. Уже в 2020 году успешно прошли все этапы и получили 20% надбавки 902 педагога. Также около 40% учителей не прошли сертификацию.

В то же время в 2021 году более тысячи учителей начальных классов успешно прошли сертификацию. Однако 750 педагогов не смогли пройти все этапы. Подробности – читайте здесь.