Сертификация-2022: даты регистрации и сколько учителей из каждой области смогут принять участие
Источник:Министерство образования и науки
Министерство образования и науки опубликовало приказ о проведении сертификации учителей начальных классов в 2022 году. Так, известно, что регистрация на сертификацию продлится с 4 по 17 апреля.
Регистрировать учителей будет Украинский центр оценивания качества образования.
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Количество учителей, которые могут пройти сертификацию пропорционально количеству начальных классов в области. Так на сертификацию отберут по 2,9% учителей начальной школы из каждого региона.
Всего на сертификацию смогут зарегистрироваться более 2300 учителей, хотя в Украине аж 80 тысяч начальных классов.
Сколько учителей смогут поучаствовать в сертификации
- Винницкая область – 113 (в регионе 3883 начальных класса);
- Волынская область – 96 (в регионе 3293 начальных класса);
- Днепропетровская область – 172 (в регионе 5887 начальных классов);
- Донецкая область – 91 (в регионе 3105 начальных классов);
- Житомирская область – 93 (в регионе 3177 начальных классов);
- Закарпатская область – 111 (в регионе 3802 начальных класса);
- Запорожская область – 93 (в регионе 3190 начальных классов);
- Ивано-Франковская область – 104 (в регионе 3545 начальных классов);
- Киевская область – 140 (в регионе 4799 начальных классов);
- Кировоградская область – 67 (в регионе 2305 начальных классов);
- Луганская область – 35 (в регионе 1251 начальных классов);
- Львовская область – 178 (в регионе 6085 начальных классов);
- Николаевская область – 73 (в регионе 2491 начальный класс);
- Одесская область – 157 (в регионе 5366 начальных классов);
- Полтавская область – 87 (в регионе 2980 начальных классов);
- Ровненская область – 105 (в регионе 3687 начальных классов);
- Сумская область – 60 (в регионе 2057 начальных классов);
- Тернопольская область – 81 (в регионе 2791 начальный класс)
- Харьковская область – 135 (в регионе 4630 начальных классов);
- Херсонская область – 67 (в регионе 2295 начальных классов);
- Хмельницкая область – 90 (в регионе 3087 начальных классов);
- Черкасская область – 78 (в регионе 2678 начальных классов);
- Черновицкая область – 65 (в регионе 2227 начальных классов);
- Черниговская область – 60 (в регионе 2056 начальных классов);
- г. Киев – 149 (в регионе 5113 начальных классов).
Что известно о сертификации учителей
Сертификация – это внешнее оценивание профессиональных компетентностей учителей. Ее цель – выявить и поощрить учителей, которые владеют методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями.
Учителя участвуют в сертификации добровольно и могут отказаться от участия на любом ее этапе. Сертификация состоит из трех этапов.
Сертификация состоит из трех этапов, которые проходят последовательно один за другим:
- независимое тестирование участников сертификации;
- самооценивание участниками сертификации собственного педагогического мастерства;
- изучение практического опыта работы участников сертификации.
Какую прибавку к зарплате получают педагоги за сертификацию? Все сертифицированные учителя имеют право на 20% надбавку к должностному окладу. Также успешное прохождение сертификации засчитывается как:
- прохождение аттестации,
- основание для присвоения соответствующей квалификационной категории и педагогического звания.
Добавим, что пилотный проект сертификации учителей начался в 2019 году, тогда его успешно прошли 705 педагогов. Уже в 2020 году успешно прошли все этапы и получили 20% надбавки 902 педагога. Также около 40% учителей не прошли сертификацию.
В то же время в 2021 году более тысячи учителей начальных классов успешно прошли сертификацию. Однако 750 педагогов не смогли пройти все этапы. Подробности – читайте здесь.