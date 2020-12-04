В Министерстве образования и науки поделились результатами сертификации учителей начальной школы 2020 года. Так, 902 педагога успешно прошли все этапы и получат 20% надбавки к зарплатам.

Также успешное прохождение сертификации засчитывается как аттестация учителя, и является основанием для присвоения соответствующей квалификационной категории и педагогического звания, сообщает пресс-служба МОН.

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И.о. министра образования Сергей Шкарлет рассказал, что в сертификации приняли участие 1591 учителей начальных классов, однако до третьего этапа дошли лишь 1040 участников. Поэтому, в целом около 40% учителей не прошли сертификацию.

В то же время 902 учителя начальных классов, которые успешно прошли сертификацию, получат 20% надбавку к заработной плате. Документы о прохождении сертификации будут размещены в кабинетах участников до 16 декабря 2020 года.

Принять участие в сертификации учителей значит быть современным, ответственным и понимать вызовы времени. Это отличный шанс повысить статус профессии учителя. Сертификация – это инструмент поддержки и мотивации педагогов к совершенствованию,

– отметил председатель Госслужбы качества образования.

Как проходила сертификация в 2020 году:

Первый этап – независимое тестирование – состоялся 29 февраля. В нем приняли участие 1552 педагога. По результатам тестирования к участию в следующем этапе были допущены 1045 учителей.

– состоялся 29 февраля. В нем приняли участие 1552 педагога. По результатам тестирования к участию в следующем этапе были допущены 1045 учителей. Следующий этап – подачи анкет самооценки и их изучение экспертами – длился с 25 марта по 13 апреля. По его результатам к участию в третьем этапе были допущены 1040 педагогов.

и их изучение экспертами – длился с 25 марта по 13 апреля. По его результатам к участию в третьем этапе были допущены 1040 педагогов. Третий этап – изучение практического опыта работы – был изменен из-за карантина и пандемии COVID-19. Это было экспертная оценка профессиональных компетенций с использованием электронных платформ – Zoom, Microsoft Teams, Google Meet тому подобное.

Добавим, что пилотный проект сертификации учителей начался в 2019 году, ее успешно прошли 705 педагогов. Главная цель – оценить профессиональные компетентности учителей.