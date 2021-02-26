Сертификации учителей в 2021 году: 27 февраля пройдет первый этап – детали
27 февраля 2021 года стартует независимое тестирование знаний и умений учителей начальной школы. Всего будет три этапа. А педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получат 20% надбавки к зарплате.
Источник:Министерство образования и науки
Первый этап сертификации (независимое тестирование) проведет Украинский центр оценивания качества образования.
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Тест будет на украинском языке. Он содержит 100 заданий, на выполнение которых отведено 180 минут.
Допуск участников к пунктам тестирования будет происходить с 10:15 до 10: 50, а само тестирование начнется в 11:00.
Учителям следует иметь с собой: паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность) и распечатанное письмо-вызов (он размещен в «Кабинете участника сертификации»). Там указаны и адреса проведения тестирования.
Два следующих этапа организует Государственная служба качества образования:
- на втором учителя оценят собственное педагогическое мастерство (с 29 марта по 20 апреля).
- на третьем – покажут практический опыт во время сертификации (с 20 сентября по 12 ноября).
Что известно о сертификации учителей в 2021
- Сертификация – это внешнее оценивание профессиональных компетентностей учителей. Ее цель – выявить и поощрить учителей, владеющих методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями.
- Учителя участвуют в сертификации добровольно и могут отказаться от участия на любом ее этапе. Сертификация состоит из трех этапов.
- Педагоги, которые успешно пройдут все этапы, получат прибавку в 20% к зарплате.
- К тому же сертификация засчитывается как прохождение очередной или внеочередной аттестации, что является основанием для присвоения соответствующей квалификационной категории.
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