27 февраля 2021 года стартует независимое тестирование знаний и умений учителей начальной школы. Всего будет три этапа. А педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получат 20% надбавки к зарплате.

Первый этап сертификации (независимое тестирование) проведет Украинский центр оценивания качества образования.

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Тест будет на украинском языке. Он содержит 100 заданий, на выполнение которых отведено 180 минут.

Допуск участников к пунктам тестирования будет происходить с 10:15 до 10: 50, а само тестирование начнется в 11:00.

Учителям следует иметь с собой: паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность) и распечатанное письмо-вызов (он размещен в «Кабинете участника сертификации»). Там указаны и адреса проведения тестирования.

Полезно! На ютуб-канале Украинского центра оценивания качества образования участники сертификации имеют возможность ознакомиться с задачами независимого тестирования предыдущих лет и комментариями к ним.

Два следующих этапа организует Государственная служба качества образования:

на втором учителя оценят собственное педагогическое мастерство (с 29 марта по 20 апреля).

на третьем – покажут практический опыт во время сертификации (с 20 сентября по 12 ноября).

Что известно о сертификации учителей в 2021