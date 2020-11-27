Шкарлет присоединился к школьному уроку и поблагодарил учителей за работу
Временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что он получил возможность вернуться к учебе в школе во время отпуска. Чиновник присоединился к уроку украинского языка своей дочери, которая учится в 9 классе.
Врио министра образования рассказал, что темой урока были сложноподчиненные предложения. Об этом Сергей Шкарлет сообщил в своем телеграме.
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Он подчеркнул, что занятие проводилось не за партой, а в дистанционном формате из-за ситуации с пандемией.
В очередной раз убеждаюсь, что в Украине, как и в других странах мира, дистанционная форма обучения осуществляется постепенно, но очень уверенно и достойно", – написал Шкарлет.
Временный глава МОН в очередной раз поблагодарил учителей, которые умело организуют образовательный процесс, креативно подходят к подаче информации на уроке и не только учат детей, но и очень ловко используют новейшие методы работы и достойно преодолевают вызовы.
Для учителя не менее важно чувствовать отдачу от работы, которой занимаешься. И мне приятно, что дети ценят труд учителей: активно приобщаются к обсуждению новых тем, поднимают много интересных вопросов и вместе с учителем ищут ответы на них. Это и есть современный подход к обучению,
– написал Шкарлет.
Он также выразил надежду, что Украина вернется к привычной жизни. "Но сейчас мы должны добросовестно выполнять рекомендации Минздрава, беречь себя и тех, кто нас окружает", – подытожил врио министра.
К слову, Сергей Шкарлет продолжает убеждать украинцев, что детей стоит отправлять в школу с 5 лет. Он даже назвал несколько аргументов в пользу этой идеи. Больше об этом – читайте здесь.
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