На заседании Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций министр образования Сергей Шкарлет представил отчет работы за 2020 год и рассказал о задачах команды на этот год. В частности, одними из ключевых приоритетов МОН является реформа "Новой украинской школы" на уровне базового среднего образования и развитие инклюзивного образования.

Источник: Министерство образования и науки

По его словам, одна из главных целей на следующий год – обеспечить доступ детей с особыми образовательными потребностями к качественному образованию.

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Среди приоритетных целей на 2021 год:

совершенствование системы дошкольного образования;

обеспечение преемственности и последовательности между дошкольным и средним звеньями образования;

внедрения реформы "Новая украинская школа" на уровне базового среднего образования;

усовершенствовать систему внешкольного образования в условиях децентрализации;

утвердить стратегию развития профессионального образования до 2023 года и внедрить стратегию развития высшего образования на 2021-2031 годы;

развивать все учебные заведения.

Стратегические цели, задачи и мероприятия плана разработаны по условиям приоритетов государственной политики в сфере образования и науки до 2024 года, с учетом указов президента, законов, программы деятельности правительства и других,

– отметил Шкарлет.

Министр образования и науки рассказал, что в 2020 году МОН выполнило следующие задачи:

создали условия, которые помогут преодолеть очереди в детсады и обновили содержание дошкольного образования;

обновили содержание школьного образования и методики обучения, отвечающих потребностям формирования ключевых компетентностей для жизни;

усовершенствовали систему инклюзивно-ресурсных центров и обеспечили учебные заведения вспомогательными средствами для лиц с особыми образовательными потребностями;

создали безопасную, современную, комфортную, инклюзивную и мотивирующую для всех учащихся среду в садиках и школах;

начали совершенствовать сеть учреждений профессионального образования в соответствии с потребностями региональных рынков труда;

расширили доступ абитуриентов, проживающих на временно оккупированных территориях, к обучению в украинских вузах;

создали условия для интеграции в европейское и мировое исследовательского пространств украинских ученых.

Однако это еще не все планы на этот год. Подробнее с ними можно ознакомиться в презентации по ссылке.