Ожидается, что заседание Верховной Рады на следующей неделе будет максимально продуктивным. Ведь парламентарии могут проголосовать за назначение нескольких новых министров. Говорится о руководителях Министерства образования и науки и Министерства энергетики.

Главным кандидатом на пост главы Минобразования является Сергей Шкарлет. Сейчас он исполняет обязанности главы Министерства образования и науки. Об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Зализняк в телеграме.

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Что известно о возможном назначении Шкарлета

Предположение Зализняка поддержала и заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. В комментарии "РБК-Украина" она отметила, что на следующей неделе Рада рассмотрит кадровые вопросы.

Первоначально говорится о назначении полноценных министров в те министерства, где есть исполняющие обязанности (Минобразования и Минэнергетики – 24 канал),

– рассказала парламентарка.

Она также напомнила, что несколько недель назад Рада приняла закон, который значительно сузил полномочия исполняющих обязанности министров. Именно поэтому, как подчеркнула Кравчук, необходимо как можно быстрее назначить полноценных министров. По словам Кравчук, голосования в сессионном зале может произойти во второй половине сессионной неделе.

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Другой нардеп Александр Качура также не исключил, что должность министра образования и науки может получить именно Сергей Шкарлет.

Шкарлета возможно назначат министром, потому что он уже больше доверия получил от депутатов за время своей деятельности, возможно его будут назначать,

– сообщил нардеп.

Больше о и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета – читайте в его биографии на сайте 24 канала.