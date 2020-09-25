Испытательный срок Сергея Шкарлета заканчивается 25 октября 2020 года. Поэтому, мы решили напомнить обо всех его высказываниях и скандалах, которые запомнились за время испытательного срока.

Что известно об испытательном сроке Шкарлета

25 июня 2020 года ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет стал исполняющим обязанности министра образования и науки по решению Кабмина и без поддержки Верховной Рады, передает 24 канал.

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В середине июля премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Шкарлет возглавляет МОН на испытательном сроке. Ему дали три месяца, чтобы проявить себя. Однако и.о. министра образования тогда сказал, что он не слышал ничего об испытательном сроке.

Уже 18 сентября в Верховной Раде и.о. министру образования вновь напомнили о том, что 25 сентября у него заканчивается испытательный срок на этом посту. На что он ответил, что ничего об этом не знает.

В июле же Шкарлет уверял, что не собирается прощаться с креслом министра. Однако, по его словам, он "спокойно уйдет", если ему об этом скажут. "Сколько будет мне отведено, столько я и отработаю. Если мне скажут: "Шкарлет, ты уже наработался, уходи", я спокойно уйду", – заявил Шкарлет.

Новый глава МОН добавил, что не собирается возвращаться в университет, где раньше работал ректором. Хотя не отказывается занимать должность профессора.

К слову, почти сразу после его назначения на должность, студенческое сообщество зарегистрировало петицию с требованием отставки Сергея Шкарлета.

В тексте петиции идет речь о том, что новый глава министерства:

был преданным членом Партии регионов, после революции течение в БПП;

за университетские деньги купил себе автомобиль за 60 тысяч долларов;

плагиатор, который свою монографию "слепил" из текстов чужого авторства;

получал награды от Табачника;

его кандидатуру продвигают ректоры университетов, которые хотят сворачивания образовательных реформ;

он выступает за "переосмысление" ВНО, фактически за его отмену;

30 июня активисты даже устроили акцию протеста под Кабмином из-за назначения Шкарлета на должность в МОН. Еще одна акция прошла 1 сентября в ироническом формате школьного звонка – "последнего звонка" для Шкарлета.

Протесты студентов против Шкарлета / Фото 24 канала

Заявления и действия Шкарлета на должности и.о. министра образования

На должности в МОН Шкарлет не успел подготовить все школы к дистанционному обучению, в том числе десятки учебных заведений до сих пор не имеют интернета. На что Шкарлет сказал, что он тоже без техники. "Много говорить и "разгонять зраду" можно легко ... У меня даже ни планшета, ни ноутбука нет. Мне хватает телефона", – добавил глава МОН.

Также он считает, что качество дистанционного обучения первоклассников зависит именно от педагогического мастерства учителей и их умение адаптироваться к новым условиям. По его словам, за онлайн-обучение первоклашек отвечает учитель.

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А еще и.о. министра образования и науки не может "выбить" деньги на образование. Так, многие школы на 1 сентября не были обеспечены масками и антисептиками. Шкарлет заверил, что они только в сентябре подали новый запрос на получение денег. К тому же, он заявил, что из Фонда борьбы с COVID-19 на образование ничего не выделяли, хотя еще в начале карантина в фонд из бюджета МОН забрало более 4,9 миллиарда гривен.

Интересно, что недавно Сергей Шкарлет заявил, что в Минобразования хочет увеличить значимость аттестата при поступлении в вузы, чтобы это мотивировало учащихся к учебе в школе. Однако эксперты считают, что это плохая идея. Почему – читайте здесь. В проекте Условий приема в учреждения высшего образования на 2021 год не предусмотрено изменений по конкурсному баллу, поэтому получается, что вес аттестата при поступлении не увеличили.

Также Шкарлет считает, что взрослый человек не сможет сдать ВНО, поэтому ему нужно дать возможность поступать в вузы без сдачи тестов. "Скажите, какой шанс у взрослого человека сдать ВНО? Второе высшее – это одно. Но если у человека нет первого высшего? Вы сходите, попробуйте", – добавил Сергей Шкарлет.

Плагиат в научных работах Шкарлета: как он это объясняет

Новосад в эфире 24 канала заявила, что Сергей Шкарлет, который называет себя доктором экономических наук, является полным плагиатором. Еще в июне в двух его монографиях и одной статье удалось обнаружить сплошной плагиат – копируемые и добавленные отрывки из чужих научных произведений.



Сергей Шкарлет / Фото Depo

Также Шкарлет позаимствовал в свою научную работу целые абзацы из совместной работы Микитенко и Гребенюк. Однако сам и.о. министра образования заверил, что это его авторское право. Более того, он подчеркнул, что не обязан ссылаться на все статьи в интернете. Затем чиновник обвинил журналистку в предвзятости и заметил, что в его работах есть квадратные скобки.

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Еще один пример плагиата заметили в монографии Шкарлета – там полностью скопирован абзацы статей авторства Бугая. Также исследователи проанализировали его докторскую диссертацию и заметили, что там более 87% работы – плагиат. Ученые, делали анализ статьи Шкарлета, обнаружили совпадение текста с другими работами, в частности статьям Гончаренко Л.П. и Покропивного С.Ф.

Впоследствии Этический комитет Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования признал, что в трех работах Сергея Шкарлета есть плагиат. Сам же глава МОН заявил, что будет обжаловать решение этого комитета, поскольку считает, что оно имеет сугубо рекомендательный характер.

Кроме плагиата, его также обвиняют в злоупотреблениях. Ведь Черниговский национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд автомобиль за 1,5 миллиона гривен.

Детали об отношении Шкарлета к "Партии регионов"

Одной из неприятных страниц в биографии Сергея Шкарлета является то, что он был членом пророссийской "Партии регионов" и в 2010 году даже стал депутатом в Черниговском областном совете от нее. Тогда он убеждал, что является идейным регионалом и всегда поддерживал взгляды и принципы этой партии.

Впоследствии Шкарлет признался, что говорил президенту Владимиру Зеленскому о том, что его участие в "Партии регионов" обязательно "вылезет". Также и.о. министра образования опроверг информацию о том, что поддерживает партию президента-беглеца еще с 2004 года.

Кроме того, Шкарлет опроверг информацию о тесной дружбе с министром образования в правительстве Азарова Дмитрием Табачником. Поводом для разговоров о дружеских отношениях между ними стала фотография, на которой Табачник вручает Шкарлет награду. Больше об этом – читайте здесь.



Сергей Шкарлет получает награду от Табачника / Фото Facebook Ирины Андрейцив

Стоит добавить, что во время Революции Достоинства Шкарлет заставлял студентов снимать украинские флаги с общежития.

Больше о и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета – читайте в его биографии на сайте 24 канала.