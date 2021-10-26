Как Сергей Шкарлет и его заместители сдали экзамен на уровень владения украинским языком

Государственный экзамен на уровень владения государственным языком в связи с назначением или по собственному желанию сдавали сотрудники Министерства образования и науки. В частности, его успешно прошел Сергей Шкарлет со своими заместителями.

Согласно закону Украины о функционировании украинского языка как государственного с 16 июля 2021 года Нацкомиссия по стандартам госязыка проводит экзамены для определения уровня владения государственным языком.

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По результатам экзамена участники получают государственный сертификат.

Так, успешно экзамен на уровень владения государственным языком уже сдали:

министр образования и науки Сергей Шкарлет;

4 заместителя министра образования;

2 генеральных директора директоратов Министерства образования;

главные специалисты структурных подразделений;

патронатная служба министра и другие.

Отметим, что в соответствии с сертификатом о сдаче экзамена, глава МОН Сергей Шкарлет имеет уровень свободного владения украинским языком второй степени.



Сертификат Сергея Шкарлета с результатами языкового экзамена / Скриншот 24 канала

Что известно об экзамене по владению государственным языком

Первый экзамен состоялся 19 июля. Так, претенденты сдавали экзамен на компьютерах и устно с экзаменатором. Часть "Говорение" происходила через видеозвонок, который записывали.

Кто должен сдавать экзамен на уровень владения языком:

президент Украины;

премьер-министр Украины;

первый вице-премьер-министр Украины;

вице-премьер-министры Украины;

другие члены правительства;

первые заместители и заместители министров;

руководители других центральных органов исполнительной власти и их заместители;

глава ОП и его заместители;

секретарь СНБО и его заместители;

глава СБУ и его заместители;

глава Службы внешней разведки Украины и его заместители;

Генпрокурор и его заместители;

руководители областных и окружных прокуратур;

руководитель САП и его заместители, члены Совета Нацбанка Украины, глава и другие члены Счетной палаты, другие государственные деятели;

депутаты Верховного Совета АР Крым, депутаты местных советов, должностные лица органов местного самоуправления;

государственные служащие;

главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;

служащие Нацбанка Украины;

лица офицерского состава, проходящие военную службу по контракту;

лица начальствующего (среднего и высшего) состава Национальной полиции, других правоохранительных и разведывательных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания;

лица рядового, сержантского и старшинского состава Национальной полиции, других правоохранительных, разведывательных органов, других органов, которым присваиваются специальные звания;

прокуроры;

судьи, которые избраны или назначены в соответствии с Конституцией Украины и осуществляют правосудие на профессиональной основе;

адвокаты, нотариусы;

руководители учебных заведений всех форм собственности;

педагогические, научно-педагогические и научные работники;

медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения;

должностные и служебные лица предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности.

Но те чиновники, которые уже работают на этих должностях и не претендуют на новые, сдавать экзамен не обязаны. Ведь закон не имеет обратного действия.

Также экзамен могут сдать лица, которые намерены приобрести гражданство Украины. Для них размер оплаты за сдачу экзамена составляет 492 гривны, для украинцев – бесплатно.