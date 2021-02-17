Как только ввели дистанционное обучение в школах, дети не понимали, что от них хотят, а учителя путались в современной технике. Но со временем все научились справляться с трудностями. Известный украинский телеведущий Сергей Притула рассказал, как в его семье приспособились к онлайн-обучению.

Плюсы и минусы дистанционного обучения

Интересно, что 13-летний сын ведущего Сергея Притулы Дмитрий не только прекрасно справился с дистанционным обучением, но и повысил свою успеваемость.

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По словам Притулы, в прошлом году его сын получил похвальную грамоту, в частности, благодаря тому, что на дистанционном обучении его оценки по некоторым предметам выросли.

"Не было тех отвлекающих факторов, которые есть в школе. Также контроль родителей сыграл большую роль. Помню, мы тогда с марта по май реально засели дома на карантине "безвылазно", – признается ведущий.

Кроме того, по мнению Притулы, учитывая то, в какой области он с женой работает, переход их сына Дмитрия в онлайн-режим обучения никаких трудностей не принес.

Напротив, в 2020 году мы "набылись" семьей за все годы до этого. Но я очень сочувствую родителям, у которых совсем другие графики работы, чем у нас,

– говорит телеведущий.

Но в дистанционном обучении Притула видит большой минус – что общение со сверстниками происходит только онлайн.

"Оно обычно сводится к совместным играм в сети, в лучшем случае – в чате. А должно быть обязательно живое общение", – отмечает он.

Что известно о семье Сергея Притулы

К слову, что сына Дмитрия Притула имеет от первого брака. С первой женой Юлией шоумен сохранил теплые отношения, поэтому по словам ведущего, сын проводит много времени не только с ним, но и с матерью. Притула активно участвует в воспитании сына.

В то же время добавим, что Сергей Притула уже больше 5 лет женат на второй жене Екатерине. У супругов родилась дочь Соломия, которой сейчас 3 года.