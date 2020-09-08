Ученики проучились первую неделю в школе. И из-за пандемии, для некоторых учебных заведений это стало настоящим испытанием. В частности, учителя и родители учеников столкнулись с определенными вопросами относительно обучения.

Поэтому образовательный омбудсмен Сергей Горбачев дал ответы на самые распространенные вопросы по обучению в условиях пандемии в эфире "Сніданку з 1+1", передает 24 канал.

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По его словам, самая большая проблема, с которой столкнулись школы в период карантина, связана с непониманием, как правильно организовать учебный процесс. Ниже читайте сновные вопросы, с которыми обращались к образовательному омбудсмену.

Кто должен закупать маски в школу детям

Кроме того, родители постоянно обращаются с вопросами, кто должен закупать детям маски в школу. На это Горбачев заверил, что все, что касается помещения, оборудования и учителей – обеспечивает учредитель (местный совет).

Но то, что касается персонального пользования детей (портфель, карандаши, ручки, маски), это должны покупать родители. Зато учебные заведения в основном обеспечены антисептиками, моющими средствами, масками и тому подобное.

Что делать, если у ученика обнаружили коронавирус

На этот вопрос образовательный омбудсмен ответил, что в случае, если ученик заразится коронавирусом, то, по правилам, весь класс должен пойти на двухнедельную самоизоляцию. Поскольку дети контактировали с больным.

"Если выявлен факт заражения среди учеников или учителей, то Госпродпотребслужба обязана об этом уведомить администрацию школы. И на карантин пойдет весь класс. Сейчас в школах пытаются создать закрытые группы и ограничить контакты, чтобы повысить уровень безопасности", – добавил Горбачев.



Правила поведения, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Почему не вся школа должна идти на карантин? По словам омбудсмена, потому что так определили в Минздраве. "На мой взгляд, это несколько другое решение, потому что ученики все равно же контактируют между собой", – добавил он.

О тестировании учителей, у которых есть подозрение на COVID-19

Образовательный омбудсмен заверил, что школам пока не совсем понятно, как и за чьи средства делать тест на коронавирус учителям, если есть подозрение на инфицирование. "Это не прописано, то есть нет обязанности делать тест... Но было бы правильно проводить тестирование за государственный счет", – заявил он.

Кроме того, Горбачев считает, что в смысле финансирования "образование бросили на произвол судьбы".

К слову, в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что из Фонда борьбы с COVID-19 на образование ничего не выделяли и сейчас он пуст. Хотя еще в начале карантина в фонд из бюджета МОН забрали более 4,9 миллиарда гривен.