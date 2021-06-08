Минимальный срок стажировки продлится 3 месяца, максимальный – 12. Заявки принимаются до 20 июня 2021 года.

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Какие документы нужны

МОН будет принимать заявки (заполненная анкета и необходимые документы) в электронном и бумажном форматах. Будут рассматривать только полный пакет документов.

Перечень необходимых документов:

анкета установленного образца (на английском языке) – загрузите ее по этой ссылке;

автобиография с мотивационным письмом на английском языке (не больше одной страницы А4);

копия переведенного и нотариально заверенного документа об образовательно-научной степени и приложения к нему;

справка о подтверждении своего статуса от учебного заведения с неофициальным переводом ее на английский язык и копию переведенной и заверенной академической справки (выписка из зачетной книжки) для студентов, что учатся;

2 рекомендательных письма (на английском языке);

согласие сербского вуза на прием кандидата на стажировку (заявка подается исключительно в государственное учреждения высшего образования Сербии);

копия первой страницы украинского загранпаспорта;

медицинская справка (сделанная не позднее 6 месяцев), которая подтверждает, что кандидат не болеет инфекционными болезнями (включая тест на ВИЧ)

письменное согласие на обработку персональных данных.

Куда отправлять документы? В электронном формате сканированные PDF-документы необходимо отправить на электронный адрес scholarshipsmon@gmail.com, указав в теме письма "Стажировка в Сербии 2021".

Почтовый адрес: проспект Победы, 10, 01135, Киев, Украина, Министерство образования и науки Украины, Управление международного сотрудничества и протокола, с примечанием: "Стажировка в Сербии 2021".

Добавим, что окончательное решение о предоставлении стипендии будет принимать Минобразования, науки и технологического развития Сербии.

К слову, и украинские студенты могут получить около 40 стипендий на обучение во Вьетнаме. Подробнее об этом – читайте по ссылке.