В Министерстве образования и науки Украины заявили, что в новом учебном году в школах могут проверяться знания, которые дети усваивали во время дистанционного обучения. Это будут делать благодаря корректирующему обучению.

Об этом говорится в методических рекомендациях по обучению.

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В МОН рекомендуют учителям уделить больше внимания повторению изученного материала, особенно тех тем, которые изучали во время дистанционного обучения.

"В первые месяцы 2020 – 2021 учебного года в школах могут организовать так называемое "корректирующее обучение", во время которого учителя должны выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин", – говорят в ведомстве.

Но оценки за эту проверку школьникам не обязательно будут выставлять в классный журнал, так как это важно только для того, чтобы определить уровень остаточных знаний и умений.

Уже анализ результатов покажет, на что нужно обратить больше внимания, и поможет спланировать работу по актуализации отдельных тем, систематизации знаний, умений и практики для учащихся.

Продолжительность периода такого "корректирующего обучения" каждый учитель определяет самостоятельно: предварительно он должен запланировать это с учетом дистанционного обучения в прошлом году.



Что думают украинцы о дистанционном обучении / Инфографика 24 канала

О чем еще идет речь в методических рекомендациях МОН для обучения

Как будут оценивать учащихся

Интересно, что семестровое оценивание будут осуществляться на основании тематических оценок. Учителям следует учитывать динамику личных учебных достижений ученика по определенному предмету в течение семестра, важность темы, продолжительность ее изучения, сложность содержания и тому подобное.

Годовое оценивание будет осуществляться на основании семестровых оценок. Отметим, что оно не обязательно должно быть средним арифметическим от оценок за I и II семестры.

Как учителя должны планировать работу

В министерстве объяснили, что учителя должны планировать свою работу в произвольной форме. Можно использовать печатные или электронные источники. Автономия учителя должна быть обеспечена свободой преподавания, свободным выбором форм, методов и средств обучения. Также учитель может переносить темы уроков, в соответствии с тем, как ученики усвоили учебный материал.

Как будут работать школы в Украине с 1 сентября

Министерство здравоохранения опубликовало временные рекомендации для работы школ с 1 сентября. В частности, не будут допускать к работе учителя с температурой выше 37,2°C, разработали маршруты и график допуска учеников в школу, а в помещении заведения ученики будут передвигаться в масках, хотя во время уроков их можно снимать.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала

К слову, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию коронавируса, однако в городах "красной зоны" для школьников будут вводить двухнедельный карантин.