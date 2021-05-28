С сентября школьников в Украине будут обучать информатике с помощью игр, – Минцифры

В Украине планируют пересмотреть преподавание информатики в школах для того, чтобы вырастить своих украинских разработчиков. Поэтому детей будут обучать информатике еще с начальных классов, и делать это будут с помощью игр.

За последний год вырос спрос на украинских ИТ-специалистов. Поэтому Минцифры совместно с МОН начали реформу образования в ИТ.

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Поэтому уже с сентября этого года планируется ввести в школах обновленный предмет информатики, а через год его запустят для всех классов и школ.

Детям с 1 класса будут показывать, как искать и анализировать информацию в интернете. Их будут обучать программированию и основам цифровой грамотности с помощью игр и различных ИТ-инструментов,

– заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, Минцифра работает над реформой высшего образования. В частности, планируется сократить получение бакалавра до трех лет, чтобы позволить студентам и учиться, и работать.

Федоров отметил, что в Минцифры хотят повысить доверие к цифровизации. Для этого планируется перевести все 100% услуг в онлайн.

К слову, во львовских школах ученикам будут преподавать информатику программисты. Так хотят популяризировать ИТ среди учеников 7 – 9 классов. Пока такие занятия будут проходить в СОШ № 98, лицее "Просвита", "Львовский" и лицее им. И. Пулюя.