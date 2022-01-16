Семь стилей обучения: как учителям завоевать внимание учеников
Источник:Literacy Planet
Педагоги говорят, что есть 7 различных стилей обучения, которые соответствуют типам восприятия учеников. Какие есть стили и как учитель может благодаря этому привлечь внимание учеников –читайте в статье.
Каждый учитель имеет собственный стиль преподавания, однако, по словам экспертов, лучшие результаты дает такое обучение, когда сочетаются все стили.
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Аудиальный и музыкальный стиль
Обычно ученики любят слушать объяснения примеров и методов решений. А те школьники, которые имеют склонность к музыке (способны различать ноты и тона в музыке) больше любят групповое обучение, потому что так они лучше понимают информацию.
По словам экспертов, учащиеся, склонные к аудиальному стилю обучения, могут произносить слова вслух, чтобы запомнить их. Этот стиль является ключевым в обучении музыке – он позволяет удерживать внимание учащихся на протяжении всего урока.
Как удержать внимание учеников, склонных к аудиальному стилю обучения? Если вы преподаете музыку, то сможете удерживать внимание учеников на протяжении всего урока. На других уроках используйте этот стиль в зависимости от ситуации.
Ключевым моментом в таком стиле обучения является тон голоса – ваш и учеников. Когда вы пишете что-то на доске, прочитайте это вслух. Работайте над подачей материала, чтобы ваш тон рассказа был интересен ученикам. Также предлагайте ученикам читать записи вслух.
Также вы можете попробовать следующие стратегии:
- записывать уроки и затем прослушивать с учениками;
- предложить ученикам объяснить материал одноклассникам;
- устранять в классе отвлекающие факторы.
Визуальный стиль
Ученикам, которые склонны к визуальному стилю обучения, нравится объяснение понятий с помощью диаграмм и графиков. Дети любят сами рисовать графики и смотреть, как их создает учитель.
Ученики-визуалы имеют следующие качества:
- любят рисовать;
- наблюдательные;
- в основном их трудно отвлечь;
- любят планировать;
- отдают предпочтение инструкциям в виде схем и рисунков.
Как удержать внимание учеников, склонных к визуальному стилю обучения? Чтобы удержать внимание таких школьников, учителю нужно применять карты, диаграммы и рисунки. Если вы можете использовать проектор, можете показывать презентации к урокам.
Учительница визуально показывает строение тела / Фото Word Press
Для самостоятельной работы давайте задание разработать блок-схемы, ментальные карты и тому подобное. Кроме этого, применяйте следующие способы привлечения внимания:
- сажайте учеников-визуалов за первые парты;
- в рисунках и графиках используйте разные цвета;
- предлагайте ученикам делать записи, когда вы объясняете материал.
Вербальный стиль
Вербальный стиль обучения предполагает использование устной и письменной речи. Ученики, склонные к такому стилю, могут отдавать предпочтение чтению и письму, играм в слова. Также они любят учить или даже сочинять стихи.
У таких учеников большой словарный запас, они понимают значение слов и применяют их в правильных контекстах. Такие школьники часто в будущем становятся журналистами, писателями, менеджерами или политиками.
Как удержать внимание учеников, склонных к вербальному стилю обучения? Дети хотят делать заметки во время объяснения материала, обсуждать концепции и, возможно, создавать презентации. Некоторые ученики отдают предпочтение чтению или письму, а некоторые – устной беседе. Учитывайте желания детей.
Логический и математический стиль
Дети, которые склонны к такому стилю обучения, часто выбирают карьеру в сферах ИТ, экономики или научных исследований. Ученики могут иметь такие качества:
- хорошо распознают повторяющиеся элементы;
- хорошо разбираются в цифрах;
- имеют склонность к классификации и группированию объектов.
Как удержать внимание учеников, склонных к логическому стилю обучения? Такие дети лучше усваивают материал, который им объясняют с точки зрения логики. Такой подход легко применять в точных науках, однако с другими дисциплинами это требует определенных усилий:
- история и география – постарайтесь использовать статистические данные, связанные с отдельными темами;
- литература – с помощью метода классификации можно изучать литературные жанры;
- музыка – вы можете научить детей классифицировать музыкальные инструменты (духовые, струнные и т. д.);
- рисование – с помощью логики и математики можно объяснить детям сочетание цветов.
Объясняя ту или иную тему детям с логическим складом ума, старайтесь выстроить систему. Если у вас возникают трудности, предложите самим ученикам дополнить или усовершенствовать эту систему – им это будет полезно.
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Физический и кинестетический стиль
Кинестетики предпочитают взаимодействовать с объектами физически. Они имеют такие качества:
- предпочитают работу руками;
- энергичные, могут от избытка энергии барабанить пальцами по столу или качать ногой;
- общительны, предпочитают действовать, а не размышлять;
- чтение и письмо для них не является приоритетом.
Ученики, склонные к физическому стилю обучения, составляют всего 5% детей и склонны к профессиям, предполагающим физическую активность. Например, они могут стать пожарными или спортсменами.
Игры в классе / Фото learning.ua
Как удержать внимание учеников, склонных к физическому стилю обучения? Основное в обучении детей-кинестетиков – правильно направить их энергию. Во время уроков таким детям нужны перерывы. Также помогут игры и двигательная активность.
Также вы можете использовать следующие стратегии:
- поощряйте физическую активность на уроке (и не наказывайте детей за то, что они крутятся и отвлекаются);
- приведите в порядок парты, чтобы детей ничто не отвлекало от учебы.
Социальный и межличностный стиль
Ученики, склонные к социальному стилю обучения, отдают предпочтение сотрудничеству и групповым формам работы. Также они имеют такие качества:
- ярко выраженные экстраверты;
- у них хорошие навыки общения;
- отзывчивы и склонны к сопереживанию.
Учителям важно понимать, что не все ученики, склонные к социальному стилю обучения, легко общаются. Социальный стиль больше описывает обстановку, в которой им лучше всего учиться, а не особенности восприятия информации.
Так ученики, склонные к социальному стилю обучения, – это широкая группа учеников, среди которых могут быть значительные различия. Социальный стиль не обязательно означает, что дети любят много говорить.
Как удержать внимание учеников, склонных к социальному стилю обучения? Используйте групповые формы работы и презентации. Например, вы можете применять следующие формы работы:
- разыгрывание по ролям исторических событий или сюжетов литературных произведений;
- решение математических задач в группах;
- обсуждение тем в группах.
Дети, которые склонны к социальному стилю обучения, любят делиться с одноклассниками полученными знаниями. Но чтобы они не отвлекали других, постарайтесь направить энергию детей на пользу всему классу – давайте таким детям индивидуальные задания.
Уединенный стиль
Ученики, склонные к уединенному стилю, могут быть визуалами, аудиалами, кинестетиками, быть склонными к вербальному или логическому стилю. Эти дети часто имеют такие качества:
- независимые;
- склонны к самоанализу;
- часто бывают замкнутыми.
Как удержать внимание детей, склонных к уединенному стилю обучения? Важно привлекать таких детей во время урока. Раздавайте наглядные материалы или учебники и предлагайте самостоятельно изучить материал. Такие дети смогут хорошо подготовиться и чувствовать себя вовлеченными.
Смешанный подход к обучению
В больших классах учителю бывает нелегко учитывать особенности всех учеников, в то же время важно применять элементы всех стилей. Например, вы можете проводить каждый урок в другом стиле или сочетать несколько стратегий.
Прежде всего вам нужно признать, что в классе есть ученики с разными склонностями. Учитывайте это, когда планируете дальнейшую работу с классом.