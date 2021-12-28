В школе есть только один класс, а в нем учится одни ученик. Школа расположена в селе Задонецкое и является филиалом Змиевского лицея №1.

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Мэр Змиева Павел Голодников говорит, что в 2022 году Задонецкую школу с одним учеником планируют закрыть решением сессии горсовета.

Мы рассматриваем этот вопрос. Ученик учится только один на всю школу. В селе есть подвоз автобусом в лицей. Все дети в селе уже перешли в лицей, один остался,

– объяснил он.

Каких-нибудь подробностей об этом ученике нет: ни в каком классе он учится, ни как проходят его занятия, ни причины, почему ребенка до сих пор не перевели в лицей.

Школа в селе Задонецкое

Городской голова добавил, что в общине также есть малокомплектная школа в селе Красная Поляна. Там тоже мало учащихся – 24 на всю школу, но ее пока закрывать не планируют.

Добавим, что в селе Задонецкое, по данным последней переписи населения в 2001 году, живут 680 человек. Ближайший город – Змиев.

К слову, в Стрыйском районе Львовской области закончили строительство школы, которое длилось более 30 лет. Причиной затягивания процесса была нехватка средств. Сначала ремонтные работы в здании из года в год откладывали, а затем вообще отменили. Подробности – читайте по ссылке.