Сельские школы и библиотеки получат скоростной интернет: Кабмин выделил почти полмиллиарда

Правительство утвердило решение о выделении 483 миллионов гривен территориальным общинам для обеспечения их интернетом. Благодаря проекту уже в этом году сельские школы и садики смогут подключиться к интернету.

Общины, которые прошли предварительный отбор, получат деньги из госбюджета для проведения тендеров, после чего провайдеры начнут обустраивать интернет.

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Проект позволит впервые подключить к интернету 3,6 тысячи сел. Речь идет о школах, детских садах, библиотеках, домах культуры и т. п.

Кроме того, для каждого из этих объектов за счет субвенции будет обеспечено покрытие Wi-Fi, благодаря чему каждый ученик или посетитель сможет воспользоваться скоростным интернетом.

В Минцифры отмечают, что все заведения, который будут подключать за средства субвенции, получат бесплатный скоростной интернет до конца 2022 года.

Результаты распределения средств, а также перечень общин и сел, количество заведений, которые получат подключение – можно посмотреть по ссылке.

К слову, в Украине планируют пересмотреть преподавание информатики в школах. Таким образом детей с сентября 2021 года будут обучать информатике еще с начальных классов, и будут делать это с помощью игр.