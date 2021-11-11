В селе Львовской области запретили принимать в садик детей новых жителей

Депутаты Сокольницкой общины под Львовом приняли решение о запрете зачисления в будущий местный детсад детей, родители которых живут в Сокольниках менее 10 лет. Почему детей решили разделить на "приезжих" и "коренных" – читайте в статье.

Сельский голова Тарас Сулимко не считает такое решение дискриминационным и поддерживает решение об отделении жителей села по сроку проживания. В то же время местные активисты заявили, что будут жаловаться уполномоченному ВР по правам человека.

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Почему "приезжих" детей не хотят брать в садик

В Сокольниковской общине Львовской области до сих пор нет собственного детсада. Первый коммунальный детсад на 75 мест планируют открыть только в следующем году, хотя в общине зарегистрированы около 570 детей дошкольного возраста.

Поэтому местные депутаты решили предоставить приоритетное право на зачисление в детсад тем детям, у которых хотя бы один из родителей зарегистрирован в Сокольниках уже более 10 лет.

Тарас Сулимко рассказал, что соответствующее решение депутаты приняли 9 ноября, оно было почти единогласным – воздержался только один депутат.

Депутаты встречались со своими избирателями, которые очень переживают, что в садик не смогут взять всех детей. Поэтому мы дополнили перечень лиц на первоочередное зачисление в детсад. Такое право имеют дети, хотя бы один из родителей которых зарегистрирован и проживает в селе более 10 лет,

– говорит председатель общины.

По его словам, только за последние пять лет в селе зарегистрировались около 600 новых жителей, но значительно больше живет незарегистрированных.

"В общине зарегистрировано около 10 тысяч жителей, в то время как фактически проживает в полтора раза больше. Они [новые жители] не регистрируются здесь, им неинтересно", – добавляет он.

Что говорят местные

Руководитель местной общественной организации "Удобная община" юрист Ульяна Солонюк считает такое решение депутатов скандальным и нарушающим конституционные права жителей.

По этому поводу активисты будут обращаться к уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.

Сельский совет направо и налево позволяет строить многоэтажки, существенно увеличивать количество населения, но не строит садов. Это единственная община в Львовской области, где нет собственного детского сада. Сад на 75 мест строят более 10 лет, его сметная стоимость уже достигла 50 миллионов гривен,

– пояснила Ульяна Солонюк.

Очевидно, что жители Сокольников десятками лет отдавали своих детей именно во львовские детсады.

К слову, в детском саду № 27 в Кропивницком 2-летняя девочка получила сильное обморожение. Мама забрала дочь из учреждения образования уже с посиневшими губами. А потом у ребенка начались судороги. Детали инцидента – читайте в статье.