В селах Херсонской области учителя отказались работать по российской программе
Источник:Serge Danylov
Российские убийцы в оккупированной Херсонской области пытаюсь организовать учебу. Они принуждали к сотрудничеству педагогов.
Об этом сообщил 29 мая заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.
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Что предлагали захватчики
Ни один учитель в селе Озеряны, Сокологорное и Новогригоровка Генического района не захотел работать на условиях оккупантов. Россияне всячески убеждали педагогов.
Несмотря на многочисленные переговоры и уговоры оккупантами учителей сотрудничать, обещания высоких зарплат, обучение в Крыму все "предложения" отклонили. Учителя говорят, что лучше будут жить с огорода, чем возьмут деньги за предательство собственных учеников,
– написал Данилов.
Сопротивление херсонцев
В оккупированном городе неизвестные активисты оставляют надписи "Херсон – это Украина". Делают это голубой и желтой краской. Этот факт зафиксировала Территориальная оборона Вооруженных сил Украины.
Кто еще отказался от "сотрудничества"
По словам Данилова, в Геническом районе фермеры не согласились сеять те культуры, которые просили оккупанты. Они массово отказываются кормить россиян.
Заметьте Оккупанты понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах на Херсонщине
"Кадровые изменения" в Херсонской области
Оккупанты нашли нового директора Херсонского областного музыкально-драматического театра. Им стал работник учреждения Валерий Шелудько, который ранее был охранником. Захватчики хотят организовать мероприятие ко Дню защиты детей в театре.
"Кадровые назначения у оккупантов о многом говорят: продавщицу – на начальника образования, охранника – на директора театра, местных алкашей и сумасшедших – на гауляйтеров", – сказал советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.
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Что происходит в оккупированной Херсонской области: последние новости
- Россияне готовятся к туристическому сезону в Херсонской области. Они захватили 2 базы отдыха и не пускают туда местных.
- Гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что проведет "референдум" по присоединению к России в следующем году. Однако еще 11 мая Стремоусов просил Владимира Путина включить Херсонскую область в состав России, потому что ни один референдум им не нужен.
- Оккупанты не выпускают людей из Херсона. Они заблокировали все пути выезда и проверяют всех, кто пытается уехать.