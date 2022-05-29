Об этом сообщил 29 мая заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

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Что предлагали захватчики

Ни один учитель в селе Озеряны, Сокологорное и Новогригоровка Генического района не захотел работать на условиях оккупантов. Россияне всячески убеждали педагогов.

Несмотря на многочисленные переговоры и уговоры оккупантами учителей сотрудничать, обещания высоких зарплат, обучение в Крыму все "предложения" отклонили. Учителя говорят, что лучше будут жить с огорода, чем возьмут деньги за предательство собственных учеников,

– написал Данилов.

Сопротивление херсонцев

В оккупированном городе неизвестные активисты оставляют надписи "Херсон – это Украина". Делают это голубой и желтой краской. Этот факт зафиксировала Территориальная оборона Вооруженных сил Украины.

Кто еще отказался от "сотрудничества"

По словам Данилова, в Геническом районе фермеры не согласились сеять те культуры, которые просили оккупанты. Они массово отказываются кормить россиян.

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"Кадровые изменения" в Херсонской области

Оккупанты нашли нового директора Херсонского областного музыкально-драматического театра. Им стал работник учреждения Валерий Шелудько, который ранее был охранником. Захватчики хотят организовать мероприятие ко Дню защиты детей в театре.

"Кадровые назначения у оккупантов о многом говорят: продавщицу – на начальника образования, охранника – на директора театра, местных алкашей и сумасшедших – на гауляйтеров", – сказал советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

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