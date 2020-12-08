Недавний опрос показал, что 84% украинских родителей поддерживают введение полового воспитания в школе. Однако, эта тема довольно не простая и не понятная, с какого возраста преподавать такой предмет. Как учат сексуальному образованию за рубежом – читайте в материале.

В Украине этот вопрос поднимают уже не впервые, но окончательного решения не приняли. Поэтому, издание "Общественное радио" рассказало об опыте внедрения полового просвещения в школах зарубежных стран.

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Почему сексуальное образование в школах важно

Эксперты уверяют, что тема сексуального воспитания необходима в школах ради лучшей осведомленности детей, потому что это сможет уменьшить масштабы распространения венерических болезней и количество случаев ранней беременности.

Так, 13-14 лет – это, по статистике, средний возраст, когда украинские дети начинают жить половой жизнью. Однако, в этом возрасте в школе они только начинают изучение анатомии человека.

Кроме того, многие специалисты считают, что самое правильное сексуальное воспитание может уберечь ребенка от насилия.

В каких странах уже давно введено сексуальное образование

Германия

В Германии сексуальное образование – это обязательный элемент школьной программы. И с годами наполнение курса меняется. Так, если в 2-4 классе детям объясняют анатомические различия мальчиков и девочек, понятие пола и гендера, обучают говорить "нет", то уже в 8 начинают рассказывать о сексуальности, методах контрацепции и предупреждении венерических заболеваний.

Благодаря этому немецкие дети и подростки обычно не стесняются говорить о сексе. А со временем стало заметно, что внедрение сексуального воспитания в школах было действенным: за последние 20 лет количество ранних беременностей в Германии сократилось вдвое.

К тому же, немецкая система сексуального воспитания активно поощряет к участию и родителей. Взрослые могут быть в курсе, чего именно обучают детей на занятиях сексуального образования.

Нидерланды

В Нидерландах уроки сексуального образования также начинаются еще в младшей школе. Их эффективность впечатляет: в этой стране показатель подростковых беременностей самый низкий в Европе – примерно 3,2 на тысячу девушек, низкий уровень инфицирования ВИЧ.



Сексуальное образование в школе / Фото genderindetail

Ученикам не только рассказывают о контрацепции, но и делают ее доступной: презервативы продаются в специальных автоматах. А для всех девушек до 21 года противозачаточные средства бесплатные и их отпускают без рецепта.

Кроме того, уже 14 лет подряд по инициативе правительства в школах Нидерландов происходит "Неделя весенней лихорадки" – ежедневные занятия с секспросвета, призванные познакомить учащихся с собственной чувствительностью и сексуальностью. Программа адаптируется в соответствии с возрастом и пожеланиями.

Великобритания

В школах Великобритании сексуальное воспитание проходит на трех уровнях – введение его в начальной школе, совершенствование в средней и программа сексуального образования для любого возраста.

Также теперь детей с раннего возраста учат цифровой безопасности и предостерегают от опасностей секстинга (пересылки личных фото и интимной переписки) с незнакомцами в интернете. Добавили в школьную программу и пункт об ЛГБТ-сообществе и толерантности.

Кроме того, наверное, самым большим вкладом Великобритании в популяризацию секспросвета стал сериал Sex Education, первый сезон которого вышел на стримингововом сервисе Netflix в 2019 году.

Швеция

Большинство информации о половой жизни и сексуальности шведы в возрасте от 16 до 25 получили как раз в школе. Введение сексуального образования в школах этой страны произошло очень рано – в 1930-х, а с 1950-х годов такие занятия стали обязательными.

А сейчас в Швеции стало нормой, что первые беседы с детьми о сексуальности родители проводят еще в 3-5 лет. Однако школьный курс сексуального образования преимущественно с 5 по 9 классы направлен на то, чтобы ученики могли свободно говорить о сексе и понимать свои чувства.

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Занятия – максимально интерактивны. А среди основных тем для младших школьников – половое созревание и мастурбация, для старших – болезни, передающиеся половым путем, более старших – собственно отношения.

США

А в Соединенных Штатах сексобразование в школах преподается уже довольно давно, однако его часто критикуют за неэффективность. В стране 19 подростковых беременностей на тысячу девушек – это довольно высокий показатель.

Общих направлений сексуального образования в США два – это всестороннее половое воспитание, которое считается более содержательным и действенным, а также половое воспитание, которое рассказывает исключительно о воздержании от секса.

В то же время в некоторых штатах представления о сексобразовании вообще пуританские – там есть табуированные темы вроде сексуальной ориентации и не всюду разрешается демонстрировать презервативы.