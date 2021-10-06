Сексуальное образование в школе: когда начинать и как об этом говорят с детьми за рубежом

Тема сексуального воспитания очень важна и, по мнению родителей, этот вопрос должен подниматься на школьных уроках. За рубежом, например, начинают говорить о сексуальном воспитании уже с начальных классов.

С маленькими детьми учителя обсуждают отношение к своему телу, половые различия между девочками и мальчиками, что такое дружба, любовь, симпатия и каковы их проявления. А уже в подростковом возрасте обсуждения становятся детализированнее и серьезнее.

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В некоторых странах эти темы преподают поверхностно на уроках биологии, естествознания, этики и литературы. В других – есть специальный предмет, который преимущественно начинается в младшей средней школе.

Когда начинать говорить о сексуальном воспитании

По данным исследовательского проекта "Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи" в 2019 году, средний возраст начала половой жизни в Украине: 15 лет – для девушек и 14 лет – для парней. Еще 9% опрошенных признали возрастом сексуального дебюта 12 лет.

В то же время количество абортов за 2019 год составило более 74 тысяч, из них 727 сделано несовершеннолетним лицам (если сравнить с 2018 годом, количество выросло на 60%).

В ЮНИСЕФ убеждают, что сексуальное воспитание – это не только о сексе, а о широком круге вопросов, интересующих ребенка на этапах взросления. Так, уже в дошкольном и младшем школьном возрасте дети изучают свое тело, и это нормально.



Тема сексуального воспитания на уроке / Фото ВВС

В этом возрасте детям важно знать, как называются гениталии, и понимать, что никто не имеет права их касаться, кроме родителей во время купания или врача с разрешения родителей. Кроме того, важно научить детей правилам интимной гигиены.

В каком возрасте стоит говорить на сексуальные темы:

В 5 – 10 лет половое воспитание должно касаться таких тем: дружба; симпатия и ее проявления; любовь; половые различия.

Перед подростковым возрастом, в 9 – 10 лет, детям важно рассказать об изменениях, которые вскоре произойдут в их организмах.

В подростковом возрасте уже речь идет о формировании здоровых отношений, механизме согласия, принятии ответственных решений, последствиях ранней половой жизни, контрацепции и др.

Как за рубежом ученики изучают сексуальное воспитание

Франция

Ученица 11 класса рассказала, что в ее школе темы сексуального воспитания изучаются в основном на уроках биологии, естествознания и этики.

На уроках биологии нам объясняют как работают органы человека, репродуктивная и гормональная системы. В 8 классе на одном из таких уроков нас разделили отдельно на парней и девушек и объясняли, как функционируют мужское и женское тела. Потом нас спрашивали, знаем ли мы, что такое контрацепция, пользуемся ли,

– говорит девушка.

В прошлом году на уроке биологии учительница рассказывала о транссексуальности. "Мы это изучали на гормональном уровне, пытались найти объяснение, чтобы школьники не думали, что речь идет о психическом расстройстве", – считает школьница.

Также есть уроки "Этики и поведения гражданина Франции", на которых также обсуждают вопросы сексуального воспитания – взаимоотношения, уважение, что такое разрешение партнера.

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В целом темы сексуального просвещения обсуждают на разных уроках. По словам учеников, такие темы часто поднимают и на уроках литературы (что такое страсть, какие есть эмоции) или на английском языке (изучали тему сексуальной ориентации).

Кроме того, во Франции ученики всегда могут прийти к школьной медсестре с вопросами интимного характера.

Когда болит живот, и приходишь в медпункт, то медсестра спрашивает, живешь ли половой жизнью, не беременна ли, как ты защищаешься. У меня были подружки, которые рассказывали, что именно медсестра помогала им покупать тесты, посещать больницу,

– говорит ученица.

Также в школьном медпункте есть коробочка с контрацептивами, гигиеническими средствами, которые можно при необходимости взять.

Добавим, что с 1 января 2022 года во Франции контрацептивы для женщин до 25 лет станут бесплатными. Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран.

Финляндия

Ученица 10 класса художественной гимназии Хельсинки рассказала, что отдельного обязательного предмета "Сексуальное воспитание" нет. Но есть обязательный предмет "Основы здоровья", на котором ежегодно с 6 класса есть тема о сексуальной жизни.

Мы изучаем половые различия, любовь, уважение, отношение к своему телу, дружбу, симпатию и ее проявления. Рассказывают все очень нормально, показывают видео,

– говорит девушка.

Также на уроках рассказывают обо всех разновидностях защиты. По словам учеников, на одном уроке им выдали презервативы и сказали подержать в руках и рассмотреть.

Школьникам отмечают, что если что-то случилось, лучше сразу идти к медсестре. Поскольку там можно взять презервативы, противозачаточные, таблетку экстренной контрацепции или записаться на аборт. И родители могут об этом не знать, если уже есть 16 лет.

Великобритания

Мама школьников средней школы в Йорке сказала журналистам, что у детей есть так называемые уроки для жизни (Lessons for Life), которые начинаются с 11 лет. Там есть тема секса и взаимоотношений, уроки проходят в форме дискуссий.

Дети обсуждают разные ситуации. А на уроках биологии изучают темы, где речь идет о менструации, поллюциях, сексе и как появляются дети,

– говорит она.

Также много времени уделяют объяснению детям, что такое личные границы, как относиться к своему телу, что никто не может его касаться и что нельзя их показывать самому.



В школе изучают сексуальное воспитание / Фото НУШ

Раньше тем о сексуальном воспитании не было в школьной программе начальной школы. Однако с начала сентября предмет "Личность, социум, здоровье и экономика" уже содержит раздел "Взаимоотношения и сексуальное образование", где будут учить:

как изменяются тело и эмоции во время полового созревания, что такое репродукция человека;

как заботиться о своем теле, что такое право на защиту своего тела от неподходящих и нежелательных контактов;

навыки формирования и развития здоровых отношений, распознавание путей, когда они могут быть нездоровыми; куда обращаться, если нужна поддержка;

что такое гражданское партнерство и супружество как примеры публичной демонстрации обязанностей между двумя людьми, о супружестве как связи, в которую свободно вступают оба супруга и т. д;

каковы половые различия, половая идентификация и сексуальная ориентация, как распознать буллинг и насилие во всех формах (личный, онлайн и через социальные сети);

понимание личных границ, различать, чем можно делиться с близкими людьми и друзьями, и что мы имеем право оставлять личным.

"Эти уроки учитель должен тщательно спланировать. Можно использовать видео, затем провести устное обсуждение и дать письменное задание. Такие уроки планируют проводить раз в неделю, и они будут обязательными для всех классов", – добавляют родители.

В то же время учителя отмечают, что первыми педагогами в теме сексуального просвещения должны быть родители.

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Добавим, что ЮНИСЕФ подготовил буклет о том, что такое сексуальность и зачем о ней знать детям, когда начинать сексуальное воспитание, как говорить с детьми на эту тему. Буклет содержит советы прежде всего родителям.

К слову, МОН и Всеукраинский Совет Церквей подписали совместное соглашение о преподавании курсов морального направления в школах. Какие традиционные ценности будут продвигать среди учеников – читайте в статье.