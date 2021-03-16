С 4 марта Львовский городской центр социальных служб "Между нами" еженедельно проводит тренинговый проект "С подростками о Всем!". Участие принимают дети в возрасте от 13 до 17 лет.

Тренинговый проект предусматривает 11 занятий и направлен на обсуждение ряда актуальных тем. Участники собираются в помещении "МолоДвиж Центр. Львов" каждый четверг в 16:30.

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Что известно об организаторах тренингов

Социальний центр "Между нами" – это современная городская организация, которая помогает преодолевать трудности семьям, детям и молодежи на основе толерантности.

Центр оказывает профессиональную бесплатную социальную, психологическую, педагогическую, информационную, а также юридическую поддержку с 2006 года.

Работа учреждения ведется по принципам конфиденциальности, соблюдения и защиты прав человека, доступности и эмпатии.

О чем говорится на тренингах

Еженедельно организаторы тренингов выбирают одну из тем и рассказывают о ней участникам проекта. На занятиях обсуждается следующее:

финансовая грамотность ;

; сексуальная грамотность;

эмоциональная компетентность;

управление агрессией ;

; здоровая конкуренция;

одаренность;

развитие творческих способностей и талантов и т.п.

Тренинговая группа открыта в течение всего проекта, то есть в течение марта и мая 2021 года. Присоединиться к любому занятию можно по предварительной записи, позвонив по номеру, указанному на сайте Львовского городского совета.