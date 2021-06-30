Секстинг, моббинг и другие опасности в интернете: полезная книга для родителей
Источник:"Освитория"
Современные дети не знают, как это – жить без социальных сетей, виртуальных игр и интернета в целом. Согласно последней статистике, в Украине 96% детей в возрасте 10 – 17 лет постоянно пользуются мировым паутиной.
Доступ к интернету помогает формировать мировоззрение, учиться, развивать воображение и коммуницировать. Вместе с тем онлайн-мир создает множество рисков, особенно для детей и подростков.
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Книга для родителей
73% детей никогда не рассказывают взрослым о насилии и других проблемах, с которыми они сталкиваются в сети. В Украине представили книгу для родителей по онлайн-безопасности "Дети и родители в интернете: путеводитель для безопасного путешествия".
Авторами книги являются советник по вопросам защищенности человека в интернете и основательница образовательного проекта #stop_sexтинг Анастасия Дьякова и менеджер учебной деятельности, детский психолог и тренер Алина Касилова.Справка. Секстинг – пересылка сообщений или личных фотографий интимного содержания с помощью современных средств связи.
В книге родителям можно найти ответы на следующие вопросы:
- Как сделать безопасным время ребенка в интернете?
- Когда стоит регистрироваться в соцсетях?
- Что такое кибербуллинг и как защититься от преступников в сети?
- Какие существуют риски и возможности для детей в современной онлайн-среде?
Эти и другие темы авторы исследуют вместе с известными психологами, звездными гостями и успешными родителями.
Книга по онлайн-безопасности для родителей / Фото Yakaboo