Доступ к интернету помогает формировать мировоззрение, учиться, развивать воображение и коммуницировать. Вместе с тем онлайн-мир создает множество рисков, особенно для детей и подростков.

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Книга для родителей

73% детей никогда не рассказывают взрослым о насилии и других проблемах, с которыми они сталкиваются в сети. В Украине представили книгу для родителей по онлайн-безопасности "Дети и родители в интернете: путеводитель для безопасного путешествия".

Авторами книги являются советник по вопросам защищенности человека в интернете и основательница образовательного проекта #stop_sexтинг Анастасия Дьякова и менеджер учебной деятельности, детский психолог и тренер Алина Касилова.

Справка. Секстинг – пересылка сообщений или личных фотографий интимного содержания с помощью современных средств связи.

В книге родителям можно найти ответы на следующие вопросы:

Как сделать безопасным время ребенка в интернете?

Когда стоит регистрироваться в соцсетях?

Что такое кибербуллинг и как защититься от преступников в сети?

Какие существуют риски и возможности для детей в современной онлайн-среде?

Эти и другие темы авторы исследуют вместе с известными психологами, звездными гостями и успешными родителями.

Книга по онлайн-безопасности для родителей / Фото Yakaboo