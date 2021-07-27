Кроме того, во время урока ученики не должны отвлекаться. А поговорить с друзьями или посмотреть телефон можно на перемене.
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Как ученикам эффективно учиться
- Во время учебы ученикам следует постоянно делать заметки, зарисовки или записи того, что является самым главным. Сначала будет сложно вспомнить записанное, но со временем это умение будет все больше помогать ученикам.
- Чаще выходите к доске и отвечайте даже тогда, когда не уверены в правильности своих рассуждений. Такая инициативность продемонстрирует вашу готовность к обучению. А учитель в ответ сможет подкорректировать ошибки и объяснить непонятное.
- Когда работаете в паре или группе, то не ждите, пока кто-то выполнит задание первым и всем зачтется результат. Будьте креативными, создавайте идеи и предлагайте свое видение ситуации другим детям. С помощью побед и поражений вы обретете уверенность.
- Ставьте перед собой небольшие цели и достигайте их, а со временем увеличивайте к себе требования.
- И не оставляйте начатое дело незаконченным. Всегда старайтесь все доводить до конца, как бы трудно это ни было. Впоследствии вы поймете, что возможные трудности не будут вызывать панику или стресс.
- Соблюдайте режим дня. Это поможет систематизировать работу и отдых. И не забывайте о физической активности и прогулках на свежем воздухе. Они помогут укрепить здоровье и поднять настроение.
Как наладить отношения в коллективе
Иногда ученики могут неуверенно чувствовать себя в классном коллективе. Поэтому учителя подготовили памятку с несложными правилами, которые помогут наладить взаимоотношения с другими. В частности:
- Будьте приветливыми, общительными и щедрыми. Знание этикета, хорошие манеры и правила культурного общения никогда не навредят.
- Не конфликтуйте и не вмешивайтесь в споры. Конечно, только этого слишком мало для избежания неприятных ситуаций в коллективе, ведь в классе все дети разные. В то же время если возникает конфликт, не стесняйтесь обратиться за помощью к учителю.
- Помогайте другим. Пусть эта привычка сопровождает вас во всех жизненных сферах. И научитесь делать приятное своему окружению не дожидаясь благодарности.
К слову, в МОН учебный год планируют начать в обычном режиме. Сергей Шкарлет заверил, что позиция МОН такая – детские сады, специальные учреждения и начальные школы обязательно должны учиться очно. По его словам, на дистанционное обучение будут идти по окраске территорий, как и раньше.