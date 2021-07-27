Кроме того, во время урока ученики не должны отвлекаться. А поговорить с друзьями или посмотреть телефон можно на перемене.

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Как ученикам эффективно учиться

Во время учебы ученикам следует постоянно делать заметки, зарисовки или записи того, что является самым главным. Сначала будет сложно вспомнить записанное, но со временем это умение будет все больше помогать ученикам. Чаще выходите к доске и отвечайте даже тогда, когда не уверены в правильности своих рассуждений. Такая инициативность продемонстрирует вашу готовность к обучению. А учитель в ответ сможет подкорректировать ошибки и объяснить непонятное. Когда работаете в паре или группе, то не ждите, пока кто-то выполнит задание первым и всем зачтется результат. Будьте креативными, создавайте идеи и предлагайте свое видение ситуации другим детям. С помощью побед и поражений вы обретете уверенность. Ставьте перед собой небольшие цели и достигайте их, а со временем увеличивайте к себе требования. И не оставляйте начатое дело незаконченным. Всегда старайтесь все доводить до конца, как бы трудно это ни было. Впоследствии вы поймете, что возможные трудности не будут вызывать панику или стресс. Соблюдайте режим дня. Это поможет систематизировать работу и отдых. И не забывайте о физической активности и прогулках на свежем воздухе. Они помогут укрепить здоровье и поднять настроение.

Как наладить отношения в коллективе

Иногда ученики могут неуверенно чувствовать себя в классном коллективе. Поэтому учителя подготовили памятку с несложными правилами, которые помогут наладить взаимоотношения с другими. В частности:

Будьте приветливыми, общительными и щедрыми. Знание этикета, хорошие манеры и правила культурного общения никогда не навредят.

Не конфликтуйте и не вмешивайтесь в споры. Конечно, только этого слишком мало для избежания неприятных ситуаций в коллективе, ведь в классе все дети разные. В то же время если возникает конфликт, не стесняйтесь обратиться за помощью к учителю.

Помогайте другим. Пусть эта привычка сопровождает вас во всех жизненных сферах. И научитесь делать приятное своему окружению не дожидаясь благодарности.

К слову, в МОН учебный год планируют начать в обычном режиме. Сергей Шкарлет заверил, что позиция МОН такая – детские сады, специальные учреждения и начальные школы обязательно должны учиться очно. По его словам, на дистанционное обучение будут идти по окраске территорий, как и раньше.