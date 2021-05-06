Горбачев отметил, что отмена ВНО может означать высокие риски возвращения коррупции во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования.

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Образовательный омбудсмен подчеркнул, что попытки отменить ВНО были и есть еще с момента его внедрения.

В прошлом году, например, было нелогично и необоснованно отменено пробное ВНО, а потом я получил информацию о подготовке решения отменить ВНО вообще. Думаю, только общественный резонанс и общественное сопротивление не позволили это сделать,

– говорит Горбачев.

По его словам, ВНО сейчас находится под постоянной атакой, потому что определенная категория людей заинтересованы в коррупции при поступлении в вузы. "Надо не проглядеть их очередные попытки", – отметил Горбачев.

К слову, ранее в МОН уверяли, что несмотря на эпидемию, ВНО для выпускников в 2021 году пройдет в запланированные сроки. Поскольку еще прошлогодняя практика показала, что можно обеспечить его проведение в безопасных условиях.

Однако в то же время школьников 4, 9 и 11 классов освободили от обязательной ГИА.



График основной сессии ВНО в 2021 году / данные: МОН / Инфографика 24 канала