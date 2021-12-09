В хищении обвиняют председателей и бухгалтеров двух сельских советов Ширяевской общины и несколько местных предпринимателей.

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Правоохранители установили, что договоры на закупку и поставку продуктов и других товаров в сады и школы были фиктивными и по завышенным ценам.

На самом деле чиновники самостоятельно покупали продукты на рынках по существенно более низким ценам, а разницу обналичивали и делили между собой. За три года правонарушители заключили тысячи таких сделок на 23 миллиона гривен.

Во время обысков дома, на работе и в авто подозреваемых изъяли банковские карты, фиктивные печати ФЛП, договоры, накладные, сессионные решения и другую документацию.

Обыски у чиновников, подозреваемых в присвоении бюджетных денег / Фото полиции

Полиция расследует дело по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Это предусматривает ограничение свободы сроком от трех до восьми лет.

К слову, для школ Полтавской общины согласовали закупку овощей и фруктов со значительной переплатой. К примеру, мандарины продавали школам за 74 гривны за килограмм, хотя средняя цена в супермаркетах на них едва достигает 35 гривен.