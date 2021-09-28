Учителя отмечают, что детям не всегда нужно отвечать четко в рамках и только по поднятой руке. Лучше превратить учеников в помощников учителя, чтобы сделать занятия интереснее.

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Как сделать урок интересным для учеников

Давайте ученикам высказывать собственную позицию

Каждый имеет право на собственное мнение. Не стоит ссориться или обижаться на учеников, если их взгляды отличаются от ваших. Во время урока давайте возможность детям выразить свое отношение к темам. Кроме того, так дети учатся уважать чужое мнение.

На занятии учительница пытается создавать такую ситуацию, которая требует от учеников самостоятельных действий, поэтому они ищут ответы на вопросы и узнают больше.

Привлекайте учеников к обучению

Если ученик, например, игнорирует школьные правила, – тогда старайтесь активно вовлечь его в процесс обучения.

Я предлагаю: "Ты сейчас можешь самостоятельно решить эту задачу, и я проверю ее, или же ты можешь стать капитаном, и весь класс, как команда, сверит свои ответы с твоими". Такой подход учит ребенка брать ответственность на себя,

– добавляет эксперт.

Используйте сторителлинг

Использование небольших сюжетных рассказов поможет достичь определенных педагогических целей. Ведь дети часто спрашивают у учителей: "А как было у вас в школе?", "А как вы делали в той или иной ситуации?", "А в вашем классе случалось такое?". Помните, что ученикам интересна жизнь / учеба / работа / предпочтения учительницы.

Не ругайте за невыполненное задание

Не стоит ругать ребенка за то, что она/он не выполнила домашнее задание. Если до начала урока ребенок предупредит о такой ситуации, то реагируйте спокойно. По словам учительницы, необходимо уважать личные обстоятельства учеников.

Используйте нетрадиционные сценарии уроков

Современного ребенка сложно удивить, и если каждый день проводить занятия в обычном формате, то это быстро надоест. Вместо этого лучше использовать нетрадиционные сценарии уроков. Например, ученикам нравятся уроки-игры "Поле чудес", "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг" и другие.

Также популярностью пользуются и так называемые "задания на опережение": нескольким ученикам необходимо найти информацию по теме, которая будет только изучаться. Дети готовят небольшой доклад и знакомят класс с новыми интересными фактами.

Кроме того, использование на уроках QR-кодов, облачков слов, онлайн-квестов и тестирований помогает постоянно удерживать внимание учеников.

Проверяйте домашку разными способами

Чтобы каждый день был не похож на другой, надо проверять домашние задания разными способами. Например:

Учитель читает ответы, а ученик проверяет свою работу.

Учитель читает ответы, а ученик проверяет работу соседа.

Учитель записывает ответ на доске, а ученики работают в парах и проверяют работу.

Ученики зачитывают ответы хором.

Одни ученики комментируют ответы, остальные проверяют.

Ученики по очереди называют ответы и сами указывают, кто будет следующим докладчиком.

К слову, в сети учащаются случаи того, как школы используют во время уроков принудительный детский труд. Образовательный омбудсмен говорит, что эксплуатация детей недопустима и это несет определенную ответственность. Куда обращаться за помощью, если их вынуждают к труду в школе – читайте по ссылке.