Учителя-блогера Росса Мориссона считают одним из 500 самых влиятельных людей Великобритании по версии Тһе Sundау Тімеѕ Teacher.

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Во многих странах учителя жалуются на большое количество отчетов и различной документации, которое им приходится вести. А кроме того, учителей постоянно окружают 20 – 30 детей, а это истощает еще больше.

Но здесь может помочь простой инструмент – план урока, который можно составить за 5 минут. Он стал самым популярным на The Teacher Toolkit.

По мнению Росса Мориссона МакГилла, есть и другая сторона – в жизни случается всякое, поэтому иногда учитель полагается на импровизацию, память и планирует урок в голове в тот момент, когда отворяет дверь в класс.

Но даже если учитель сможет провести замечательный урок, то такое планирование в последний момент – это огромный стресс. Поэтому эксперт разработал план урока, который можно составить за 5 минут.

Как спланировать урок за 5 минут: советы учителям

Время урока

Как вписать в неделю? Рамка на схеме напоминает, что прежде всего следует подумать об общей картине урока.



Так выглядит план урока от британского учителя / Фото TeacherToolkit

И хотя обычно есть общая учебная программа на неделю и темы уроков, но не всегда можно успеть все рассказать. Поэтому в этой рамке ответьте на следующие вопросы:

Как урок вписывается в тематику недели?

С какими знаниями и умениями ученики приходят на урок?

Что учили на предыдущем уроке?

Какие компетентности вы можете развить у учащихся сегодня?

Кроме того, письменно опишите урок за 30 секунд.

Цели урока: зачем это нужно ученикам?

На этом рисунке плана недели мишень со стрелой напоминает о ваших целях на текущем уроке. Не те, что написаны в официальных документах, а описанные собственными словами.

Думайте не о том, что дети должны решить, написать или провести опыт и тому подобное. А о том, чему вы хотите научить учеников. Зачем детям нужны ваши уроки? Сам Росс МакГилл считает, что лучше всего сформулировать цель-минимум и цель-максимум для урока.

Как заинтересовать учеников: комиксы, сторителлинг, сериалы

Звезда на схеме – это мысль о том, что привлечет внимание учащихся, мотивация. Как привлечь внимание школьников? Будет идеально, если есть маленький "крючок" в начале урока и большая "замануха" внутри.

В частности, учитель советует на начало урока взять реквизит, какую-то интересную безделушку, какое-то изображение, видео или музыку. То, что дети любят: неожиданный отрывок или постер из их любимого сериала, комикса или игры.

Например, для детей 10 – 12 лет вопрос, почему "Человек-паук" и литературный герой, которого вы изучаете, оба любят красный цвет, вызовет гораздо больше интереса, чем предложение поговорить о символике цветов в произведении.

По его словам, часто достаточно сторителлинга – хорошей истории! По мнению эксперта, самые эффективные учителя рассказывают истории. Так как со школы больше всего запоминаются именно интересные, живые истории, которые вызывают заинтересованность.

Что останется в голове учеников

Стикеры из схемы плана урока напоминают о вопросе: что "приклеится" к школьникам из материала на уроке? Какие ключевые моменты вы хотите, чтобы они запомнили?

Поэтому, не надо продумывать весь урок поминутно. Гораздо важнее знать, чем интересным вы его начнете и как весомо закончите. Это первый ключевой момент в вашем планировании.

Самый простой вариант – спросить учеников: "Что мы узнали сегодня?". Также нужно учесть упражнения для повторения во время урока. Такие устные и письменные ответы – это тоже способ обучения. Исследования показывают, что это помогает лучше запоминать материал.

Способы оценивания: тест, викторина, соревнование

Многоугольник на схеме напоминает об оценивании. Каким оно должно быть: описательным ли в баллах? Например, можно задать вопрос, дать паузу, предложить отвечать одному ученику, а затем остановить и передать слово другому.

А что касается письменного опроса, то можно дать школьникам вопросы, на которые они будут отвечать, а потом пусть их письменные работы оценят соседи по парте.



Урок в школе / Фото primamedia

Кроме того, опрос можно провести в форме игры: викторины, кроссворда, в формате "Что? Где? Когда?" и др. Тогда запишите в план, что вам нужно для этого взять на урок и подготовить.

Ключевые слова: читать, писать, понимать

О них напоминают ключи на схеме. И поскольку, сейчас грамотность очень важна – поощряйте учеников читать. Следовательно, задача учителя – сделать классы языковым сообществом. Ученики должны практиковаться в этом.

По словам британского учителя, грамотность и математические навыки – это то, чему должны учить все учителя, независимо от того, какой предмет они преподают.

Поэтому выберите ключевые слова урока и запишите их значения в плане урока. Также хорошо иметь на уроке какую-то ссылку на математические понятия или логику.

Время для одаренных учеников

Запланируйте одно задание для одаренных учеников. Что нужно ввести в урок для детей с особыми потребностями? Условно поделите класс хотя бы на три уровня знаний по вашему предмету. И во время практических заданий учитывайте их потребности.

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К примеру, можете всем дать упражнение, но иметь под рукой вариант для тех, кто не справится, кто будет скучать на уроке, а также задачу со звездочкой для тех, кто справится быстрее.

Эпизоды урока: паузы, центры внимания, язык тела

Несколько пустых окошечек – это основные моменты урока. Подумайте о том, что будет происходить на уроке от начала до конца. Четыре поля не обозначают урок из четырех частей, их может быть больше. Просто подумайте, на какие этапы поделить занятие.

Обдумайте имеющееся время: что можно успеть за 45 минут? Подумайте об умственной нагрузке и рабочей памяти: когда нужны паузы, передышка, эмоциональная разрядка.

Также подумайте, как преподать урок так, чтобы дать детям время подумать над проблемой, поискать самостоятельно решение, обработать полученную информацию и тому подобное.