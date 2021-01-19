Постепенно дистанционное обучение становится привычным для детей, а интерактивные подходы способны еще больше заинтересовать учеников. Как сделать онлайн-обучение эффективным для детей – читайте в материале.

Издание "Освитория" подготовило крутые лайфхаки от финалистов Global Teacher Prize Ukraine Александра Чучаева и Натали Гутарук, которые помогут подготовиться и качественно провести дистанционный урок.

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Как сделать дистанционное обучение эффективным

Как выстроить коммуникацию с учениками и родителями?

Наталья Гутарук уверяет, что сначала надо договориться с родителями, что коммуникация должна происходить на уровне фактов, а не эмоций. Поэтому просите родителей писать четко о проблеме: не можем сделать это/найти это, без негативных эмоций. А держать контакт с родителями можно через соцсети.

"А с учениками мы общаемся на платформе GoogleClassroom – там появляются все записи, их можно проследить и увидеть эффективность работы каждого ребенка", – добавляет она.



Платформа GoogleClassroom / Фото teknosafari.net

В то же время Александр Чучуев считает, что следует также приобщать родителей к классам на этой платформе, чтобы они чувствовали себя включенными в процесс. А с коллегами-педагогами надо использовать совместные Google-документы.

Что делать, если в семье несколько детей, которые не могут работать онлайн одновременно?

По словам Натальи, несколько учеников в семье на онлайн-обучении требуют еще более тесной коммуникации родителей с учителями и родителей с детьми. В частности, учителей стоит заранее предупредить о том, что в семье не хватает компьютеров для всех детей.

Если у младшего ребенка есть уроки, когда надо выполнить задание в тетради, на данный момент гаджетом может пользоваться другой ребенок. Но об этом все следует договариваться заранее, а не в последнюю минуту. Семье надо поработать над общим графиком, чтобы это не повлекло стресс,

– сказала экспертка.

А Александр Чучаев дал еще один полезный совет: к всеобщему школьному расписанию стоит делать индивидуальный подход. Ведь дистанционка – это сочетание синхронного обучения, когда учитель и дети работают одновременно онлайн, и асинхронного, когда дети выполняют задания в удобное для себя время.

Например, если ребенок не может присоединяться к синхронному уроку, учитель должен применить индивидуальный подход, и записать ученику аудиокомментарий к выполненным заданиям или встретиться с ребенком онлайн на 10-15 минут для живого разговора.

Что делать родителям, если учитель отказывается выходить на онлайн-связь с учениками?

Эксперт заверил, что в таком случае родители должны обратиться к директору школы.

"Мы не имеем четкого алгоритма, как должен излагать материал учитель на онлайн-обучении. Но бесспорно детям нужен зрительный и просто человеческий контакт с учителем. Я убежден, что в начальных классах педагог должен общаться с детьми онлайн вживую хотя бы раз в неделю", – добавил Чучаев.

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Какие цифровые инструменты наиболее удобные и эффективные?

Наталья Гутарук отметила, что общая платформа, в которой удобно работать, это Google Classroom. Если же нужны короткие учебные видео для урока, то можно использовать платформу "Всеукраинская школа онлайн".

Когда хочу добавить интерактива на уроки английского языка, создаю квизы для каждой темы на платформах Quizzis и Quizlet. Мне очень нравятся интерактивные онлайн-доски, типа Padlet или Linoit,

– говорит она.

Как учителю использовать платформу ВШО? Эксперты советуют учителям, которые проводят онлайн-урок на 30 минут, показывать детям 10-минутное учебное видео, а остальное время общаться с учениками и отвечать на их вопросы.

"Можете выбрать короткое видео, дополнить его своими комментариями и дать детям задание для практической работы. Уроки ВШО длятся 5-10 минут, в это время подается базовая информация по всей теме", – добавляет Чучаев.

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Соответственно, ВШО помогает учителям не только в условиях дистанционного обучения, но и на уроках в классе, и во время смешанного обучения.

Какие виды работ следует проводить онлайн, а какие асинхронно?

Учителя отмечают, что не следует перегружать детей сидением у экрана. Наталья Гутарук подчеркивает, что учитель должен иметь приоритет: пусть это будет одно-два задания, но выполнены всеми качественно, чем 5-6 задач, которые половина учеников не успеют выполнить.

Сейчас имею такой лайфхак: если вижу, что какой-то ребенок на уроке немного поник, пишу ему личное сообщение: "Ты сегодня умница, хорошо работаешь", чтобы каждый ребенок чувствовал, что этот урок для него, сейчас, его видят и слышат,

– говорит экспертка.

Зато Александр Чучаев уверяет, что учитель должен понимать ценность времени детей в онлайне и подавать материал максимально сжато. В частности, очень структурируют презентации – это кратко представленный материал, который дети зафиксировали, и дальше пошли делать какую-то задачу.