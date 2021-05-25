Учиться новому во взрослом возрасте значительно труднее, чем с детства. В школе мы проводим 11 лет, а потом тратим еще от 4 до 8 лет на получение высшего образования. Это довольно много времени, и процесс непрерывно идет с малых лет и по меньшей мере до начала самостоятельной взрослой жизни.

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Отдельные люди тратят на образование от 15 до 22 лет, постоянно учась, и в определенный момент неудивительно, что процесс их просто истощает.

Получив звание бакалавра или магистра, множество людей радуются тому, что заканчивают собственное образование. Однако на самом деле учиться нужно постоянно, только несколько изменить подход к этому процессу.

В конце концов, каждый работодатель скорее наймет работника, который постоянно развивается и осваивает новые навыки, ищет инновационные подходы в своей работе, чем того, который "застрял" на месте.

Самообразование позволяет быстрее найти работу / Фото Pexels

Как получать удовольствие от обучения

Учиться чему-то – не сложно. Фактически, вы продолжаете познавать новые и новые вещи каждый день, только не всегда над этим задумываетесь. Другой вопрос – насколько полезными и эффективными в применении будут эти знания?

Начать учиться легко, и это миф, что вам нужно провести 1 000 часов, осваивая один предмет. Все, что нужно – преданность процессу и система, которая является подходящей именно для вас.

Нет двух людей, которые воспринимают, обрабатывают, усваивают и воспроизводят информацию идентично. Именно поэтому государственные системы образования должны адаптироваться к этому и реформироваться.

Кому-то лучше работать с информацией визуально, кому-то через опыт, а другим – с помощью влиятельных менторов и авторитетных лидеров. Кто-то сам знает, какие направления ему интересны, а для кого-то нужны подсказки.

Образовательный процесс должен быть персонализированным / Фото Pexels

Система составленного интереса

Если вы хотите подобрать методику обучения, которая лично вам приносила бы удовольствие, то следует обратить внимание на систему составленного интереса. Она предусматривает 4 шага, которые позволят сделать процесс самообразования веселым, интересным и эффективным.

Доверьтесь собственным ощущениям и найдите те методы, которые больше всего подходят для вас. Не слушайте рекламные объявления о том, как, например, выучить иностранный язык за 14 дней. Попробуйте позаниматься с репетитором, однако, если уже после нескольких занятий вам это не доставляет удовольствия, перейдите на фильмы или книги на языке оригинала. Составьте график обучения. Такой подход поможет определить оптимальный для вас темп усвоения знаний и определенным образом "обмануть" свой мозг, заставляя его концентрироваться тогда, когда это необходимо. Узнавайте – Контролируйте – Отдыхайте. Именно в таком порядке должен происходить образовательный процесс. Эффективно сначала услышать информацию, обработать и проверить ее, и впоследствии дать себе отдохнуть. 12 часов непрерывного обучения приносит меньше пользы, чем 1 – 2 часа в день. Отдых помогает перенести услышанную и обработанную информацию в долгосрочный кластер памяти. Мотивируйте себя. Очень часто из-за рутинных проблем образование отходит на задний план. Поставьте себе цели, которых вы хотите достичь благодаря обучению и вознаграждайте себя за каждые усилия. Это поможет лучше понять главную цель образовательного процесса и сделать его более эффективным.

Определите цель обучения / Фото Pexels