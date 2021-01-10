Как сделать обучение более эффективным, используя принципы психологии: советы эксперта
Успешность обучения учащихся связана со способностью человека к познанию, его мотивацией, навыками социального взаимодействия и умением общаться. Поэтому, для того, чтобы более эффективно обучать учеников, важно, чтобы учитель понимал их мотивацию, природу усвоения знаний и микроклимат класса.
И для этого педагог должен обладать определенными психологическими знаниями. Поэтому образовательный омбудсмен Сергей Горбачев написал в фейсбуке об использовании принципов психологии в образовательном процессе.
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Он отметил, что образовательная система США использует психологическую программу "20 принципов психологии для преподавания и обучения" для дошкольного и полного общего среднего образования (дошкольное воспитание, начальное, среднее или специальное образование от 0 до 18 лет).
Эти принципы объясняют, как ученики думают и учатся, что их мотивирует, почему социальный фактор, межличностные отношения и эмоциональное состояние играют в обучении важную роль.
Также сборник содержит советы для учителей, как применять их на практике, чтобы лучше понимать своих учеников, развивать их потенциал, управлять классом, оценивать образовательный процесс. Принципы будут полезными и для администрации учебных заведений, школьных психологов и родителей.
Основные психологические принципы для обучения
- Принцип 1: Убеждения учеников или понимание ими своих интеллектуальных способностей, что влияет на их когнитивное функционирование и обучение.
- Принцип 2: Знания, которыми обладают ученики, влияют на их обучение.
- Принцип 3: Когнитивное развитие и обучение учащихся не ограничиваются общими этапами их развития.
- Принцип 4: Обучение основано на практике, поэтому распространение обучения на новые обстоятельства требует помощи.
- Принцип 5: Получение долгосрочных знаний и навыков во многом зависит от практики.
- Принцип 6: Важным для обучения является четкая, аналитическая и своевременная обратная связь с учащимися.
- Принцип 7: Управление своим поведением помогает обучению, а навыкам такой саморегуляции можно научить.
- Принцип 8: Поощряйте учеников к творческой деятельности.
- Принцип 9: Ученики учатся лучше и занимаются творчеством с удовольствием тогда, когда они внутренне мотивированы достигать большего.
- Принцип 10: Ученики проявляют настойчивость в выполнении сложных задач и прорабатывают информацию более содержательно, когда они нацелены на достижение мастерства, а не успеха.
- Принцип 11: Ожидания учителей в отношении своих учеников влияют на возможности учащихся в обучении, их мотивацию и результаты обучения.
- Принцип 12: Определение краткосрочных целей среднего уровня сложности больше повышает мотивацию, чем установление долгосрочных и сложных целей.
- Принцип 13: Обучение распространяется на несколько социальных контекстов.
- Принцип 14: Межличностные отношения и общение имеют решающее значение как для процесса преподавания, так и для социально-эмоционального развития учащихся.
- Принцип 15: Психофизическое состояние учащихся влияет на образовательные результаты, обучение и развитие.
- Принцип 16: Следует изучать поведение учащихся в классе и их социальное взаимодействие, устанавливать правила.
- Принцип 17: Эффективное управление учебными заведениями основано на установлении и передаче высоких ожиданий, последовательном воспитании позитивных отношений и обеспечении высокого уровня поддержки учащихся.
- Принцип 18: Эксперименты важны и полезны, но требуют разных подходов и интерпретаций.
- Принцип 19: Навыки, знания и умения учащихся лучше всего измеряются с помощью процессов оценки, основанных на психологии.
- Принцип 20: Осуществление оценки показателей эксперимента зависит от четкой, соответствующей и объективной интерпретации.
Подробнее ознакомиться с психологическими принципами для преподавания можно по ссылке. В пособии вы узнаете, как развивать творческие навыки учащихся, поощрять их к творческой деятельности и повышать внутреннюю мотивацию детей.
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