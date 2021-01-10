Успешность обучения учащихся связана со способностью человека к познанию, его мотивацией, навыками социального взаимодействия и умением общаться. Поэтому, для того, чтобы более эффективно обучать учеников, важно, чтобы учитель понимал их мотивацию, природу усвоения знаний и микроклимат класса.

И для этого педагог должен обладать определенными психологическими знаниями. Поэтому образовательный омбудсмен Сергей Горбачев написал в фейсбуке об использовании принципов психологии в образовательном процессе.

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Он отметил, что образовательная система США использует психологическую программу "20 принципов психологии для преподавания и обучения" для дошкольного и полного общего среднего образования (дошкольное воспитание, начальное, среднее или специальное образование от 0 до 18 лет).

Эти принципы объясняют, как ученики думают и учатся, что их мотивирует, почему социальный фактор, межличностные отношения и эмоциональное состояние играют в обучении важную роль.

Также сборник содержит советы для учителей, как применять их на практике, чтобы лучше понимать своих учеников, развивать их потенциал, управлять классом, оценивать образовательный процесс. Принципы будут полезными и для администрации учебных заведений, школьных психологов и родителей.

Основные психологические принципы для обучения

Принцип 1 : Убеждения учеников или понимание ими своих интеллектуальных способностей, что влияет на их когнитивное функционирование и обучение.

: Убеждения учеников или понимание ими своих интеллектуальных способностей, что влияет на их когнитивное функционирование и обучение. Принцип 2 : Знания, которыми обладают ученики, влияют на их обучение.

: Знания, которыми обладают ученики, влияют на их обучение. Принцип 3 : Когнитивное развитие и обучение учащихся не ограничиваются общими этапами их развития.

: Когнитивное развитие и обучение учащихся не ограничиваются общими этапами их развития. Принцип 4 : Обучение основано на практике, поэтому распространение обучения на новые обстоятельства требует помощи.

: Обучение основано на практике, поэтому распространение обучения на новые обстоятельства требует помощи. Принцип 5 : Получение долгосрочных знаний и навыков во многом зависит от практики.

: Получение долгосрочных знаний и навыков во многом зависит от практики. Принцип 6 : Важным для обучения является четкая, аналитическая и своевременная обратная связь с учащимися.

: Важным для обучения является четкая, аналитическая и своевременная обратная связь с учащимися. Принцип 7 : Управление своим поведением помогает обучению, а навыкам такой саморегуляции можно научить.

: Управление своим поведением помогает обучению, а навыкам такой саморегуляции можно научить. Принцип 8 : Поощряйте учеников к творческой деятельности.

: Поощряйте учеников к творческой деятельности. Принцип 9 : Ученики учатся лучше и занимаются творчеством с удовольствием тогда, когда они внутренне мотивированы достигать большего.

: Ученики учатся лучше и занимаются творчеством с удовольствием тогда, когда они внутренне мотивированы достигать большего. Принцип 10 : Ученики проявляют настойчивость в выполнении сложных задач и прорабатывают информацию более содержательно, когда они нацелены на достижение мастерства, а не успеха.

: Ученики проявляют настойчивость в выполнении сложных задач и прорабатывают информацию более содержательно, когда они нацелены на достижение мастерства, а не успеха. Принцип 11 : Ожидания учителей в отношении своих учеников влияют на возможности учащихся в обучении, их мотивацию и результаты обучения.

: Ожидания учителей в отношении своих учеников влияют на возможности учащихся в обучении, их мотивацию и результаты обучения. Принцип 12 : Определение краткосрочных целей среднего уровня сложности больше повышает мотивацию, чем установление долгосрочных и сложных целей.

: Определение краткосрочных целей среднего уровня сложности больше повышает мотивацию, чем установление долгосрочных и сложных целей. Принцип 13 : Обучение распространяется на несколько социальных контекстов.

: Обучение распространяется на несколько социальных контекстов. Принцип 14 : Межличностные отношения и общение имеют решающее значение как для процесса преподавания, так и для социально-эмоционального развития учащихся.

: Межличностные отношения и общение имеют решающее значение как для процесса преподавания, так и для социально-эмоционального развития учащихся. Принцип 15 : Психофизическое состояние учащихся влияет на образовательные результаты, обучение и развитие.

: Психофизическое состояние учащихся влияет на образовательные результаты, обучение и развитие. Принцип 16 : Следует изучать поведение учащихся в классе и их социальное взаимодействие, устанавливать правила.

: Следует изучать поведение учащихся в классе и их социальное взаимодействие, устанавливать правила. Принцип 17 : Эффективное управление учебными заведениями основано на установлении и передаче высоких ожиданий, последовательном воспитании позитивных отношений и обеспечении высокого уровня поддержки учащихся.

: Эффективное управление учебными заведениями основано на установлении и передаче высоких ожиданий, последовательном воспитании позитивных отношений и обеспечении высокого уровня поддержки учащихся. Принцип 18 : Эксперименты важны и полезны, но требуют разных подходов и интерпретаций.

: Эксперименты важны и полезны, но требуют разных подходов и интерпретаций. Принцип 19 : Навыки, знания и умения учащихся лучше всего измеряются с помощью процессов оценки, основанных на психологии.

: Навыки, знания и умения учащихся лучше всего измеряются с помощью процессов оценки, основанных на психологии. Принцип 20: Осуществление оценки показателей эксперимента зависит от четкой, соответствующей и объективной интерпретации.

Подробнее ознакомиться с психологическими принципами для преподавания можно по ссылке. В пособии вы узнаете, как развивать творческие навыки учащихся, поощрять их к творческой деятельности и повышать внутреннюю мотивацию детей.