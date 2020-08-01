Выступления на популярной конференции TED, где эксперты делятся интересными идеями, являются очень полезными и помогают многим людям. Некоторые лекции посвящены и образованию и школе. Поэтому, смотрите ниже видео с полезными советами для учителей.

Для педагогов есть множество ресурсов, которые могут помочь им в методике преподавания. Даже платформа TED приглашает экспертов, которые могут рассказать что-то полезное для педагогов. В частности, как можно сделать образование лучше, пишет 24 канал.

Интересно Университеты сами будут определять, когда и как начинать обучение, – Шмыгаль

Почему надо учить мастерству, а не готовить к тестам

"Вы бы решили построить дом с незавершенным фундаментом? Конечно, нет. Так почему мы не обращаем внимания на то, что школьники не всегда воспринимают основы пройденного материала?", – спрашивает педагог Сал Хан.

Ученики все начинают учить с основ. То есть учитель рассказывает теорию на уроке, затем учащиеся идут домой, где делают уроки. На следующее утро они проверяют домашнее задание, тогда новая теория, новое ДЗ, теория, ДЗ и так продлится примерно несколько недель. И если кто-то не понял, то он вряд ли сможет это доучить сам.

Ибо каждый ученик учится в своем ритме и не может весь класс идти равномерно и тратить одинаковое количество времени на одну тему. Ученики нуждаются в более персонализированном обучении. И Хан говорит, что уже есть инструменты для этого. К примеру. В инетрнете можно найти множество объяснений.

Почему надо учить мастерству, а не готовить к тестам: смотрите видео



Почему школьные занятия для подростков должны начинаться позже

Эксперты утверждают, что подросткам не хватает сна, и это не всегда связано с социальными сетями или гормонами, считает Венди Троксель.

Она объясняет, что только один из десяти подростков спит от 8 до 10 часов, как рекомендовано. Также Троксель отмечает, что большинство медицинских организаций не рекомендуют начинать занятия ранее 08:30 (в Украине уроки начинаются в 08:00, а в США вообще в 07:30).

Ведь недостаток сна делает подростков более раздражительными, они более склонны к употреблению алкоголя и наркотиков. Зато некоторые исследования показали, что более позднее пробуждение хорошо влияет на успеваемость учеников.

Почему школьные занятия для подростков должны начинаться позже: видео



Как учить детей любить науку

Сезар Харада, который преподает гражданскую науку и изобретения, переместил свою классную комнату в индустриальное пространство, где творческие дети работают с деревом, металлом, химией, биологией, оптикой и, иногда, электроинструментами.

Так, дети разбирают настольные лампы и веб-камеры на детали, из которых собирают робота, который плавает. Своими изобретениями они пытаются помочь природе. Школьники так видят локальную проблему и пытаются немедленно ее развязать. Харада привел еще несколько примеров уроков, которые очень нравятся детям.

Как учить детей любить науку: смотрите видео



Почему математика является секретом познания мира

Ученый Роджер Антонсен говорит, что много людей считают математикой – сложение, вычитание, умножение, деление, проценты, геометрию, алгебру и прочее. Но это на самом деле что-то гораздо интереснее.

По его словам, можно по разному смотреть на цифры и уравнения и постоянно менять ракурс, с которого мы на них смотрим. "Это замечательное средство тренировать ум. Изменение угла зрения делает ваш ум более гибким, делает вас более открытыми к новому и способными познавать вещи", – говорит он.

Почему математика является секретом познания мира: смотрите видео



Как факты помогают строить лучшие школы

Андреас Шляйхер рассказал, что PISA составляет рейтинг стран и, используя ту же информацию, помогает школам совершенствоваться.

По словам Шляйхера, вызов современности, – это дать возможность стать мудрыми. Таким образом, это исследование помогает понять, что делают другие. Пример, который показывает PISA, демонстрирует, что факты и данные могут быть мощнее, чем админконтроль финансовых дотаций.

Как факты помогают строить лучшие школы: смотрите видео