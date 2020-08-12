Дистанционное обучение вызвало много дискуссий и даже опасений относительно дальнейшего будущего образования. Ведь карантин показал, что такая форма обучения подходит не всем. Однако некоторые учителя смогли найти для себя и преимущества такой формы обучения. Как сделать дистанционное образование эффективным – читайте в материале.

Учительница украинского языка и литературы Новопечерской школы Диана Мельникова рассказала изданию "Освитория", какие методы оказались эффективными при введении дистанционного обучения, а чего лучше избегать.

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По ее словам, есть высокая вероятность, что уже с начала нового учебного года некоторые школы вернутся к дистанционной форме обучения или будут вынуждены комбинировать ее с очной.

Как сделать дистанционное обучение эффективным

Прием и проверка письменных работ

В начале карантина учителей "загрузили" множеством сообщений, письменных заданий, писем от родителей и учеников с многочисленными вопросами и тому подобное. И это необходимо упорядочить. Например, если в вашей школе нет единой электронной системы или корпоративной почты, то создайте свою. Так будет проще. И обязательно откажитесь от использования мессенджеров, ибо вы будете получать уведомления круглосуточно.

Расскажите ученикам об этом электронном адресе и принимайте все задачи через почту. К тому же, в системе Gmail можно отправлять письма сразу группам, а не каждому человеку в отдельности. И пусть дети отвечают на это задание, а не создают отдельный лист. Так, учитель сможет увидеть все задания и никто не потеряется.



Дистанционное обучение в школе может быть эффективным / Фото Голос

Или если задание требует фидбэк от учителя, то предложите ученикам делать эту задачу в Google-документе и предоставлять вам доступ на редактирование. Так сможете выделять ошибки и оставлять к работам комментарии.

Регулярность выставления оценок

Учителям не нужно выставлять баллы всем за каждый урок. Лучше помнить о реальной картине: мотивированные и ответственные ученики и так самостоятельно будут обрабатывать весь материал, а при необходимости обращаться к учителю за помощью, в то же время мотивированные лишь оценкой ученики будут пытаться поднять балл за счет "нагугленных" ответов. Поэтому выставляйте оценки через урок-два или даже реже, потому что главное здесь – результат.

Формы обязательных задач

Как обеспечить результат и приучить учеников честно выполнять задания? Учительница рекомендует минимизировать количество тестов, потому что они слабо отражают знания материала. И школьникам лучше аргументировать свое мнение и говорить.

Действительно эффективной является работа детей на онлайн-уроках в режиме реального времени. Можно привлечь к процессу максимальное количество учеников. Задавайте вопросы, вызывайте каждого, предлагайте написать краткие ответы в чат и тому подобное. Дети должны активно работать во время урока.

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Устные ответы и открытые вопросы

Нет смысла проводить все уроки онлайн, но во время видео-конференции необходимо слушать устные ответы учеников. К примеру, школьники должны объяснять решение задачи, комментировать прочитанное произведение или анализировать опыт. Это покажет, насколько дети владеют материалом.

Диана Мельникова рассказала, что стоит также ввести открытые вопросы в самостоятельных и контрольных работах. Да, их дольше проверять, но это эффективно. Можно сделать тестовый блок на начальный уровень, а другие вопросы сделать с открытыми ответами. Приучайте детей не заниматься плагиатом.

Неформальное общение и советы

Дистанционное обучение на карантине показало, что дети нуждаются и в обычном общении. "В начале уроков я задавала вопрос: "Как настроение? Трудно? Успеваете отдыхать? Возможно, есть пожелания?", А потом это начали спрашивать и дети. Они спрашивали друг друга, как дела, как прошли выходные прочее. В режиме самоизоляции это производит положительный эффект на всех", – говорит учительница.

Также стоит постоянно подчеркивать, что главное не оценка, а опыт, знания, навыки и умения, которые потом можно применить в жизни. И неизвестно, что из полученного сегодня понадобится в будущем.

Добавим, исследования показывают, что половине украинцев не нравится система дистанционного обучения. Кроме того, 26% опрошенных пожаловались, что уровень детской успешности во время карантина существенно снизился, а 22% украинцев недовольны уровнем внимания, который учителя могут уделить каждому ученику в режиме "онлайн".



Что думают украинцы о дистанционном обучении / Инфографика 24 канала