Зато Илья Кива защитился за научного руководителя и даже пообещал его сделать новым министром образования, как только они придут к власти.

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По словам нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кто-то просто из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях – тех людях, которые дали Киве возможность защитить диссертацию.

Сам Илья Кива считает, что они просто выполняли свою работу.

Депутат рассказал, что его научного руководителя, который является заместителем директора ОО "Центр исследований проблем публичного управления" и доктором наук по государственному управлению Владимира Гурковского уволили с работы 28 апреля.

Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти – сделаю министром образования,

– добавил Кива.

Что известно о защите диссертации Ильи Кивы

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Поэтому, ему могут присвоить новую научную степень.

Но это должно одобрить Министерство образования и науки. Экс-министр образования Анна Новосад заявила, что ученую степень Кивы должна утвердить Аттестационная комиссия МОН.

Защита состоялась в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Журналистов на нее пропускали только по спискам, и первыми вошли представители медведчуковских каналов.