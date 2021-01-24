Сдавать внешнее независимое оценивание с 1 января 2025 года можно будет исключительно на украинском языке. Сейчас язык при сдаче тестов можно выбирать.

ВНО сейчас страдает от различных атак из-за нового требования и по другим причинам. Об этом рассказал языковый омбудсмен Тарас Кремень в интервью изданию "Радио Свобода".

Кстати ВНО не должно заставлять кого-то учиться, – эксперт о новом тесте по украинскому языку

Почему ВНО критикуют

По словам Кременя, с одной стороны, говорят, что украинский, как единственный язык экзамена, дискриминирует соискателей образования. С другой стороны заявляют, что ВНО вроде бы не дает объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений.

Но ВНО как обязательное для сдачи – один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Украинский должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку,

– заметил омбудсмен.

Он добавил, что требования к сертификатам об уровне владения государственным языком госслужащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО было на таком же уровне.

О ВНО в 2021 году