Сдавать ВНО можно будет исключительно на украинском с 2025 года
Сдавать внешнее независимое оценивание с 1 января 2025 года можно будет исключительно на украинском языке. Сейчас язык при сдаче тестов можно выбирать.
ВНО сейчас страдает от различных атак из-за нового требования и по другим причинам. Об этом рассказал языковый омбудсмен Тарас Кремень в интервью изданию "Радио Свобода".
Кстати ВНО не должно заставлять кого-то учиться, – эксперт о новом тесте по украинскому языку
Почему ВНО критикуют
По словам Кременя, с одной стороны, говорят, что украинский, как единственный язык экзамена, дискриминирует соискателей образования. С другой стороны заявляют, что ВНО вроде бы не дает объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений.
Но ВНО как обязательное для сдачи – один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Украинский должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку,
– заметил омбудсмен.
Он добавил, что требования к сертификатам об уровне владения государственным языком госслужащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО было на таком же уровне.
О ВНО в 2021 году
- 19 января завершилась регистрация на пробное ВНО.
- Каждый участник мог выбрать только один предмет.
- Сам тест состоится 10 апреля.
- Стоимость пробного ВНО в 2021 году колеблется в пределах 195 – 255 гривен в зависимости от региона.
- Зарегистрироваться для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания 2021 года можно будет с 1 февраля до 5 марта включительно.
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