Мария Тетерук рассказывает, что она не готовилась к ВНО самостоятельно, так как ей очень повезло с учителями, которые преподавали в ее школе.

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"Учительница по украинскому языку давала нам все, и это позволило мне успешно сдать ВНО. Также у меня был филологический профиль в школе, поэтому часов хватало", – добавляет выпускница.

К тому же, учительница занималась с Марией Тетерук дополнительно, потому что она была в составе команды Донецкой области на олимпиаде по украинскому языку и литературе.



Мария Тетерук с учительницей Светланой Титарец / Фото "Свободное радио"

Мария Тетерук говорит, что окончила школу с золотой медалью, ее средний балл – 11,8. Она с первого класса отличница и имела очень хороших учителей.

Наши учителя проводили на выходных факультативы, что тоже позволило хорошо подготовиться. На уроках у них было много времени, поэтому они успевали проходить как школьную программу, так и задания по экзаменам,

– добавляет выпускница.

Например, домашнее задание в старшей школе успевала делать на переменах или вставала рано утром и делала задачи перед школой.

Как она готовилась к другим предметам ВНО? Для поступления Марии нужны только украинский язык и литература, а также история Украины. Историю она сдала на 194 балла. С репетиторами девушка не занималась. Говорит, опиралась только на школьных учителей и самостоятельную подготовку.

Какие задания на ВНО показались самыми коварными? Мария Тетерук рассказывает, что литература для нее была легкой.

Из языка самым сложным для меня было задание с анализом текста. Также, пожалуй, больше всего колебалась над тестовыми заданиями. Были и три вопроса, на которые надо было дать развернутый ответ. Их ввели в этом году, поэтому я не была в них уверена. Было немного страшно,

– добавляет она.

Мария Тетерук признается, что не ожидала такой результат ВНО, рассчитывала максимум на 198 баллов.

Куда будет поступать выпускница? Мария Тетерук планирует поступать на творческую специальность, потому там еще важен творческий конкурс, а не только результаты ВНО. Она уже выбрала Киевский национальный университет культуры и искусств, где хочет учиться на хореографии.



Мария Тетерук занимается танцами / Фото "Свободное радио"

Как сдать ВНО на 200 баллов: советы Марии Тетерук

По ее словам, самое важное – не волноваться, потому что это отнимает очень много сил и энергии.

Надо проще к этому относиться, потому что когда думаешь, что этот шаг решает всю твою жизнь, это может парализовать. Также обязательно нужно заниматься, потому что самостоятельная подготовка многое решает. Репетиторы не помогут, если ты сам не будешь прилагать усилия,

– говорит Мария Тетерук.

Выпускница добавляет, что если говорить конкретно об украинском языке, то его стоит стараться везде использовать. Например:

установить украинский на свой телефон,

больше общаться на нем в жизни,

смотреть фильмы на украинском и тому подобное.

"Больше всего лексических ошибок – это калька из русского, поэтому если окунуться в атмосферу языка, становится действительно проще", – добавляет она.

А что касается литературы, говорит Мария, то надо стараться ее полюбить. Некоторым программа кажется скучной, но на самом деле в каждом произведении можно найти что-то для себя.

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К слову, министр образования Сергей Шкарлет отметил, что в этом году 500 участников ВНО получили 200 баллов по одному из экзаменов, 27 участников – получили 200 баллов по двум экзаменам, а один участник получил 200 баллов по всем трем экзаменам.

Им оказался выпускник киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский. Он получил на ВНО-2021 по 200 баллов сразу по 3 предметам и оказался единственным, кому удалось получить столь хороший результат.