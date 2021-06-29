Сдали ВНО почти на 800 баллов: двое львовских выпускников получат 100 тысяч гривен премии

Двое выпускников Львовского физико-математического лицея сдали ВНО более чем на 790 баллов. Поэтому они претендуют на премию Верховной Рады в размере 100 тысяч гривен.

Кроме этого, школьников, получивших высокие баллы по ЕГЭ, будут отмечать областными и городскими премиями. На Львовщине более 70 выпускников получили по 200 баллов, а трое – по 400 ⠀

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Двое львовских выпускников претендуют на 100 тысяч гривен премии

По результатам ВНО, двое выпускников из Львовщины набрали по 4 предметах более 790 баллов. Согласно постановлению Верховной Рады, они получили право претендовать на 100 тысяч гривен премии. Чтобы ее получить, выпускникам нужно вступить в украинский вуз и подписать с ним контракт. Если же кто-то из претендентов решит получать высшее образование за рубежом, то он эту премию не получит.

Кроме этого, на Львовщине будут выплачивать областные и городские премии выпускникам, которые сдали ВНО на 200 баллов. Ежегодно в рамках Программы поддержки одаренной молодежи Львова Львовская мэрия отмечает школьников, добившихся лучших результатов:

за 200 баллов абитуриенты получают 5 тысяч гривен,

400 баллов – 10 тысяч гривен.

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Как Львовские выпускники составили ВНО в 2021 году

В целом на Львовщине более 70 участников ВНО получили по 200 баллов, а трое – по 400.

Больше всего 200-балльников было после проведения оценивания по английскому языку – 31 выпускных из более 12 тысяч зарегистрированных.

В свою очередь, по математике только 20 учеников получили максимальный балл.

В биологии смогли достичь наивысшего результата 14 школьников.

Трижды результат в 200 баллов получили выпускники после тестирования по украинскому языку и литературе, истории Украины и физике.

Один львовский школьник получил максимальный балл по украинскому языку, а двое – по химии.

В 2021 году Верховная Рада впервые учредила именные премии в размере 100 тысяч гривен для участников ВНО с самыми высокими результатами. Премию будут давать школьникам, которые сдали тесты по 4 и более предметов и получили не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по любому предмету.