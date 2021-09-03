Деньги хотели получить от директора местной компании за сотрудничество с академией. За отказ начальник вуза угрожал предпринимателю уничтожить его бизнес.

К теме Требовал 15 тысяч долларов за поступление в аспирантуру: прокуратура задержала декана харьковского вуза

Посредника задержали во время получения взятки на выезде из Кропивницкого. Он, вероятно, планировал бежать в Киев.



Задержали посередника

Кроме того, СБУ задержала и руководителя Летной академии, на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.

Сейчас продолжаются следственные действия по месту работы и жительства злоумышленников. В ближайшее время им сообщат о подозрении в совершении уголовного преступления и изберут меру пресечения.



СБУ разоблачила на взятке начальника Летной академии НАУ

Как СБУ задерживала злоумышленников во время передачи "транша": видео

К слову, ранее в Киеве правоохранители разоблачили советницу ректора одного из частных вузов на взятке за диплом о высшем образовании. По данным следствия, женщина гарантировала клиентам выдачу документов без обучения в учреждении.