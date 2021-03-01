Финансовая грамотность в Украине только начинает развиваться. Введение предмета в школах, деятельность финансовых учреждений и организаций – это лишь капля в море на пути к поднятию экономики страны и образованности населения в области финансового менеджмента.

Между тем на просторах интернета уже появляются интересные проекты от экспертов и отдельные блоги на украинском языке, которые позволяют украинцам познать мир финансов и инвестиций.

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Александра Грудзевич

Тренер финансового успеха и основательница портала GoTraining Александра Грудзевич ведет отдельную страницу в инстаграм. Женщина также является создателем сериала от государственной платформы "Дія", в котором объясняет, как выбрать банк, определить лучший вид кредита и что нужно знать о депозитах.

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В своих курсах, вебинарах, консультациях и марафонах Александра делится информацией об инвестировании в Украине, рассказывает о финансовых ловушках и где найти деньги, чтобы закрыть микрозаймы.

Назарий Рыбинский

Независимый финансовый советник топ-менеджеров, фрилансеров и предпринимателей помогает с планированием средств, составляет инвестиционные прогнозы и открывает брокерские счета для создания капитала.

Назарий консультирует в онлайн-режиме, принимает участие в различных бизнес-мероприятиях, в частности в "Магии рынка", где в нескольких городах Украины рассказывает о финансовой и инвестиционной грамотности, а также о том, как управлять деньгами в период неопределенности.

Александра Хмелевская

Предпринимательница, страховая и финансовая консультантка Александра Хмелевская долгое время работала в сфере IТ. Сейчас девушка ведет собственный бизнес в области финансового консалтинга и накопительного страхования.

Александра является автором 3 курсов по финансовой грамотности, а на платформе "Пошуршимо?" проводит видеоуроки и онлайн-трансляции на темы сбережений, оптимизации бюджета и финансовых целей.

Любомир Остапов

Основатель социальной проекта финансовой грамотности "Сімейний бюджет" Любомир Остапов является советником IPlan, а также автором книг о деньгах на украинском и английском языках. Мужчина ведет собственные блоги о финансах в инстаграме, фейсбуке и ютуб.

На онлайн-платформах и в социальных сетях Любомир делится с подписчиками доступной информацией о заработке, бюджете и финансах в Украине. Одной из главных тем блогера есть умные финансовые решения.

Вера Фостяк

Кандидат экономических наук, финансовый консультант и обладательница степени PhD Вера Фросяк является экспертом по финансовым вопросам малого бизнеса. Женщина помогает клиентам улучшить финансовое положение, спланировать будущее и разобраться с собственным бюджетом.

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На своей странице в инстаграме эксперт часто проводит различные марафоны, а также учит подписчиков рационально тратить деньги.