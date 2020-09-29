Самые красивые библиотеки Украины, которые очаровывают
В Украине примерно 40 тысяч книгохранилищ, и 18 тысяч из них публичные. К Всеукраинскому дню библиотек мы собрали самые красивые из них в разных уголках Украины.
Редакция LifeStyle 24 расскажет об удивительных библиотеках, которые хранят не только книги, но и удивительную архитектуру!
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Научная библиотека Львовского университета имени Франко
Научная библиотека Львовского национального университета имени Ивана Франко является одной из крупнейших и древнейших библиотек Украины. Она была основана в 1608 году как библиотека львовского Иезуитского коллегиума.
В фонде библиотеки хранят более 3 миллионов книг! Среди них есть ценные старопечатные книги и рукописи, самая старая из которых датирована XIII веком.
Научная библиотека во Львове / Фото научная библиотека ЛНУ
Кроме этого, в библиотеке хранят уникальные издания из личной библиотеки французского кардинала Мазарини, гетмана Ивана Мазепы и французского короля Людовика XV.
Проводить время в научной библиотеке – сплошное удовольствие. Ведь роскошные орнаменты на стенах поражают своей красотой. Над интерьером здания работали Тадеуш Рыбковский и молодой украинский художник Юлиан Буцманюк.
Роскошный читальный зал Научной библиотеки / Фото научная библиотека ЛНУ
Библиотека разукрашена красивым орнаментом / Фото научная библиотека ЛНУ
Библиотека Центра Митрополита Шептицкого
Где: Львов, улица Стрыйская, 29
Это место, которое развенчивает все мифы о том, что ходить в библиотеку не модно. А наоборот - оно пробуждает желание учиться, развиваться и познавать новое.
Центр Шептицкого во Львове
Центр Митрополита Андрея Шептицкого - это не только современная библиотека, это еще и учебное пространство. Здесь вы можете попасть на интересную лекцию украинских и иностранных специалистов, принять участие в дискуссии и послушать выступления современных музыкальных коллективов.
Стильный дизайн, приветливый персонал, большое количество книг и красивые пейзажи за окном создают невероятную рабочую атмосферу.
В центре есть множество залов для обучения и работы / Фото center.ucu.edu.ua
Фонд библиотеки насчитывает более 160 тысяч книг / Фото center.ucu.edu.ua
Одесская национальная научная библиотека
Где: Одесса, улица Пастера, 13
Библиотека считается первой публичной библиотекой на территории Украины. Появилась она в 1829 году по приказу Николая I.
Одесская национальная научная библиотека имени Горького / Фото archodessa.com
К наполнению библиотеки приобщились многие известные и состоятельные люди. К примеру, граф Воронцов подарил библиотеке 600 томов французских классиков в роскошном издании Фирмена Дидо. Сейчас фонд старейшей публичной библиотеки насчитывает пять миллионов документов по всем отраслям знаний почти на 130 языках мира.
Кроме большого количества интересных книг, библиотека очаровывает еще и своим роскошным видом. Ведь считается одним из лучших образцов библиотечной архитектуры в Украине в стиле неоклассицизма. Над проектом работал известный архитектор Федор Нестурх. Очарование этому зданию придает и то, что оно расположено в старинной части Одессы.
Просторный читальный зал библиотеки в Одессе / Фото archodessa.com
Роскошный вид библиотеки вечером / Фото archodessa.com
Национальная библиотека Украины имени Вернадского
Где: Киев, проспект Голосеевский, 3
Это библиотека, которая может удовлетворить потребности любого читателя. Ведь ее фонд насчитывает 14 миллионов книг. Именно поэтому она входит в десятку крупнейших библиотек мира.
Национальная библиотека имени Вернадского / Фото wikipedia.org
Попав туда, кроме количества книг, вас удивят и масштабы здания. Библиотека состоит из 27 этажей. Неудивительно, что она считается самой большой по своей площади библиотекой в стране.
Национальная библиотека для детей
Хотите попасть в сказочную страну книг? Тогда вам точно нужно посетить Национальную библиотеку Украины для детей.
Национальная библиотека для детей в Киеве / Фото chl.kiev.ua
Здание украшено авторскими керамическими панно и композициями выдающейся украинской художницы-керамистки Ольги Рапай. Кроме чтения, дети могут посещать театральный кружок с кукольным театром, проводить время в летнем цветном дворике и в музыкальном зале.
В библиотеке хранится 500 тысяч экземпляров книг, журналов и аудиозаписей. Для удобства читателей литература в библиотеке разделена на залы дошкольной и школьной программы.
Библиотека оснащена керамическими композициями / Фото chl.kiev.ua
Библиотека захватывает детей сказочным дизайном / Фото chl.kiev.ua
Львовская национальная библиотека Украины имени Василия Стефаника
Одно из крупнейших государственных хранилищ уникальных рукописных и печатных памятников книжной культуры, произведений украинского и зарубежного искусства – Львовская национальная научная библиотека имени Василия Стефаника.
По данным статистики, ежегодно информационными ресурсами библиотеки пользуются более 10 тысяч читателей. Среди которых: академики, доктора и кандидаты наук, научные сотрудники, специалисты, студенты высших учебных заведений, а также зарубежные пользователи.
Интерьер библиотеки имени Василия Стефаника / Фото The Village
В фондах Львовской национальной библиотеки хранится более 8 миллионов экземпляров печатных изданий.
Среди них есть:
- 250 тысяч редких изданий;
- более 75 тысяч рукописей;
- 38 тысяч нотных изданий;
- 49 инкунабул – редких книг, которые издавались в Европе от начала книгопечатания и до 14 века.
Здание библиотеки двухэтажное. Фасады лаконичные, не обремененные особым декором. Высота двух этажей разная, первый – выше, второй – ниже. Окна имеют форму прямоугольника. В зале рукописей сохранился образец лепнины XIX века.
Экстерьер библиотеки имени Василия Стефаника / Последний Бастион
Всеукраинский день библиотек: что это за праздник
С 1998 года ежегодно 30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек. Некоторые считают, что библиотеки – это прошлый век, но пока услугами книгохранилищ пользуются более 17 миллионов читателей по всей Украине.
Кроме учебных, научных, медицинских и других библиотек, в Украине также действуют 62 специализированные библиотеки для людей с недостатками зрения. Количество книг в этих библиотеках более 1 миллиона 162 тысяч.
62 специализированные библиотеки для слабовидящих / Фото 3dtoday
Читатели приходят в библиотеки не только ради книг, но и за удивительной атмосферой, за тишиной, где только слышны пролистывание листов книг или других журналов.