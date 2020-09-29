В Украине примерно 40 тысяч книгохранилищ, и 18 тысяч из них публичные. К Всеукраинскому дню библиотек мы собрали самые красивые из них в разных уголках Украины.

Редакция LifeStyle 24 расскажет об удивительных библиотеках, которые хранят не только книги, но и удивительную архитектуру!

Читайте также Вино из мышат и тюремных туалетов: в Швеции открыли выставку странного алкоголя

Научная библиотека Львовского университета имени Франко

Где: Львов, улица Драгоманова, 5

Научная библиотека Львовского национального университета имени Ивана Франко является одной из крупнейших и древнейших библиотек Украины. Она была основана в 1608 году как библиотека львовского Иезуитского коллегиума.

В фонде библиотеки хранят более 3 миллионов книг! Среди них есть ценные старопечатные книги и рукописи, самая старая из которых датирована XIII веком.



Научная библиотека во Львове / Фото научная библиотека ЛНУ

Кроме этого, в библиотеке хранят уникальные издания из личной библиотеки французского кардинала Мазарини, гетмана Ивана Мазепы и французского короля Людовика XV.

Проводить время в научной библиотеке – сплошное удовольствие. Ведь роскошные орнаменты на стенах поражают своей красотой. Над интерьером здания работали Тадеуш Рыбковский и молодой украинский художник Юлиан Буцманюк.



Роскошный читальный зал Научной библиотеки / Фото научная библиотека ЛНУ



Библиотека разукрашена красивым орнаментом / Фото научная библиотека ЛНУ

Библиотека Центра Митрополита Шептицкого

Где: Львов, улица Стрыйская, 29

Это место, которое развенчивает все мифы о том, что ходить в библиотеку не модно. А наоборот - оно пробуждает желание учиться, развиваться и познавать новое.



Центр Шептицкого во Львове

Центр Митрополита Андрея Шептицкого - это не только современная библиотека, это еще и учебное пространство. Здесь вы можете попасть на интересную лекцию украинских и иностранных специалистов, принять участие в дискуссии и послушать выступления современных музыкальных коллективов.

Стильный дизайн, приветливый персонал, большое количество книг и красивые пейзажи за окном создают невероятную рабочую атмосферу.



В центре есть множество залов для обучения и работы / Фото center.ucu.edu.ua



Фонд библиотеки насчитывает более 160 тысяч книг / Фото center.ucu.edu.ua

Одесская национальная научная библиотека

Где: Одесса, улица Пастера, 13

Библиотека считается первой публичной библиотекой на территории Украины. Появилась она в 1829 году по приказу Николая I.



Одесская национальная научная библиотека имени Горького / Фото archodessa.com

К наполнению библиотеки приобщились многие известные и состоятельные люди. К примеру, граф Воронцов подарил библиотеке 600 томов французских классиков в роскошном издании Фирмена Дидо. Сейчас фонд старейшей публичной библиотеки насчитывает пять миллионов документов по всем отраслям знаний почти на 130 языках мира.

Кроме большого количества интересных книг, библиотека очаровывает еще и своим роскошным видом. Ведь считается одним из лучших образцов библиотечной архитектуры в Украине в стиле неоклассицизма. Над проектом работал известный архитектор Федор Нестурх. Очарование этому зданию придает и то, что оно расположено в старинной части Одессы.



Просторный читальный зал библиотеки в Одессе / Фото archodessa.com



Роскошный вид библиотеки вечером / Фото archodessa.com

Национальная библиотека Украины имени Вернадского

Где: Киев, проспект Голосеевский, 3

Это библиотека, которая может удовлетворить потребности любого читателя. Ведь ее фонд насчитывает 14 миллионов книг. Именно поэтому она входит в десятку крупнейших библиотек мира.



Национальная библиотека имени Вернадского / Фото wikipedia.org

Попав туда, кроме количества книг, вас удивят и масштабы здания. Библиотека состоит из 27 этажей. Неудивительно, что она считается самой большой по своей площади библиотекой в стране.

Национальная библиотека для детей

Где: Киев, улица Баумана, 60

Хотите попасть в сказочную страну книг? Тогда вам точно нужно посетить Национальную библиотеку Украины для детей.



Национальная библиотека для детей в Киеве / Фото chl.kiev.ua

Здание украшено авторскими керамическими панно и композициями выдающейся украинской художницы-керамистки Ольги Рапай. Кроме чтения, дети могут посещать театральный кружок с кукольным театром, проводить время в летнем цветном дворике и в музыкальном зале.

В библиотеке хранится 500 тысяч экземпляров книг, журналов и аудиозаписей. Для удобства читателей литература в библиотеке разделена на залы дошкольной и школьной программы.



Библиотека оснащена керамическими композициями / Фото chl.kiev.ua



Библиотека захватывает детей сказочным дизайном / Фото chl.kiev.ua

Львовская национальная библиотека Украины имени Василия Стефаника

Где: Львов, улица Стефаника, 2

Одно из крупнейших государственных хранилищ уникальных рукописных и печатных памятников книжной культуры, произведений украинского и зарубежного искусства – Львовская национальная научная библиотека имени Василия Стефаника.

По данным статистики, ежегодно информационными ресурсами библиотеки пользуются более 10 тысяч читателей. Среди которых: академики, доктора и кандидаты наук, научные сотрудники, специалисты, студенты высших учебных заведений, а также зарубежные пользователи.



Интерьер библиотеки имени Василия Стефаника / Фото The Village

В фондах Львовской национальной библиотеки хранится более 8 миллионов экземпляров печатных изданий.

Среди них есть:

250 тысяч редких изданий;

более 75 тысяч рукописей;

38 тысяч нотных изданий;

49 инкунабул – редких книг, которые издавались в Европе от начала книгопечатания и до 14 века.

Здание библиотеки двухэтажное. Фасады лаконичные, не обремененные особым декором. Высота двух этажей разная, первый – выше, второй – ниже. Окна имеют форму прямоугольника. В зале рукописей сохранился образец лепнины XIX века.



Экстерьер библиотеки имени Василия Стефаника / Последний Бастион

Всеукраинский день библиотек: что это за праздник

С 1998 года ежегодно 30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек. Некоторые считают, что библиотеки – это прошлый век, но пока услугами книгохранилищ пользуются более 17 миллионов читателей по всей Украине.

Кроме учебных, научных, медицинских и других библиотек, в Украине также действуют 62 специализированные библиотеки для людей с недостатками зрения. Количество книг в этих библиотеках более 1 миллиона 162 тысяч.



62 специализированные библиотеки для слабовидящих / Фото 3dtoday

Читатели приходят в библиотеки не только ради книг, но и за удивительной атмосферой, за тишиной, где только слышны пролистывание листов книг или других журналов.