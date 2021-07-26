По данным информационной системы "Вступ.ОСВИТА.UA", который опубликовал рейтинговые списки абитуриентов, поступающие подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений от абитуриентов. Интересно, что более 1,2 миллиона заявлений подали абитуриенты, которые в этом году закончили 11 класс.

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Как и в прошлом году, лидерами по количеству заявлений от абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования, являются вузы в Киеве и Львове.

Так в первую тройку попали: Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Львовский национальный университет им. И. Франко и Киевский политехнический институт им. И. Сикорского.

20 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – более 54 тысячи заявлений. Львовский национальный университет имени Ивана Франко – более 47 тысяч заявлений. НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – более 46 тысяч заявлений. Национальный авиационный университет – почти 39 тысяч заявлений. Национальный университет "Львовская политехника" – более 37 тысяч заявлений. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – более 32 тысяч заявлений. Киевский национальный торгово-экономический университет – почти 30 тысяч заявлений. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – более 26 тысяч заявлений. Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова – более 20 тысяч заявлений. Киевский университет имени Бориса Гринченко – более 18 тысяч заявлений. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – более 18 тысяч заявлений. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – более 17 тысяч заявлений. Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника – более 16 тысяч заявлений. Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – более 15 тысяч заявлений. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – почти 15 тысяч заявлений. Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – более 12 тысяч заявлений. Харьковский национальный экономический университет – более 12 тысяч заявлений. Харьковский национальный университет радиоэлектроники – более 12 тысяч заявлений. Национальный технический университет "Днепровская политехника" – более 11 тысяч заявлений. Ужгородский национальный университет – более 11 тысяч заявлений.

Посмотреть 100 университетов, куда подали больше всего заявлений – можно по этой ссылке. В списке учтены все заявления от поступающих по всем формам обучения по состоянию на 26 июля 2021 года.

К слову, в МОН говорят, что в 2021 году количество выпускников школ на 4,8% больше, чем в 2020 года. Так, поступающие на бакалавриат выбирают такие специальности, по количеству поданных заявлений:

Филология – 76 371;

Право – 67 720;

Компьютерные науки – 66 123;

Менеджмент – 62 227;

Среднее образование – 44 136;

Инженерия программного обеспечения – 43 618;

Журналистика – 43215;

Психология – 39529;

Экономика – 37 464;

Маркетинг – 36 080.

В то же время наибольшее количество заявлений поступающие в магистратуру подали на такие специальности:

Право – 23 404;

Менеджмент – 11 701;

Среднее образование – 9 280;

Филология – 8 528;

Компьютерные науки - 8511;

Психология – 6 373;

Экономика – 5 845;

Финансы, банковское дело и страхование – 5 624;

Публичное управление и администрирование – 4 850;

Компьютерная инженерия – 4 058.

Напомним, что в рейтинг лучших университетов мира на 2022 QS World University Rankings попали восемь украинских вузов.

Украинские университеты попали в рейтинг лучших вузов мира / Инфографика 24 канала

Сроки вступительной кампании в 2021 году