По данным информационной системы "Вступ.ОСВИТА.UA", который опубликовал рейтинговые списки абитуриентов, поступающие подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений от абитуриентов. Интересно, что более 1,2 миллиона заявлений подали абитуриенты, которые в этом году закончили 11 класс.
К теме Ехала через Россию и никому не рассказывала, что вступаю в украинский вуз, – абитуриентка из ОРДЛО
Как и в прошлом году, лидерами по количеству заявлений от абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования, являются вузы в Киеве и Львове.
Так в первую тройку попали: Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Львовский национальный университет им. И. Франко и Киевский политехнический институт им. И. Сикорского.
20 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – более 54 тысячи заявлений.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – более 47 тысяч заявлений.
- НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – более 46 тысяч заявлений.
- Национальный авиационный университет – почти 39 тысяч заявлений.
- Национальный университет "Львовская политехника" – более 37 тысяч заявлений.
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – более 32 тысяч заявлений.
- Киевский национальный торгово-экономический университет – почти 30 тысяч заявлений.
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – более 26 тысяч заявлений.
- Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова – более 20 тысяч заявлений.
- Киевский университет имени Бориса Гринченко – более 18 тысяч заявлений.
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – более 18 тысяч заявлений.
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – более 17 тысяч заявлений.
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника – более 16 тысяч заявлений.
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – более 15 тысяч заявлений.
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – почти 15 тысяч заявлений.
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – более 12 тысяч заявлений.
- Харьковский национальный экономический университет – более 12 тысяч заявлений.
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники – более 12 тысяч заявлений.
- Национальный технический университет "Днепровская политехника" – более 11 тысяч заявлений.
- Ужгородский национальный университет – более 11 тысяч заявлений.
Посмотреть 100 университетов, куда подали больше всего заявлений – можно по этой ссылке. В списке учтены все заявления от поступающих по всем формам обучения по состоянию на 26 июля 2021 года.
К слову, в МОН говорят, что в 2021 году количество выпускников школ на 4,8% больше, чем в 2020 года. Так, поступающие на бакалавриат выбирают такие специальности, по количеству поданных заявлений:
- Филология – 76 371;
- Право – 67 720;
- Компьютерные науки – 66 123;
- Менеджмент – 62 227;
- Среднее образование – 44 136;
- Инженерия программного обеспечения – 43 618;
- Журналистика – 43215;
- Психология – 39529;
- Экономика – 37 464;
- Маркетинг – 36 080.
В то же время наибольшее количество заявлений поступающие в магистратуру подали на такие специальности:
- Право – 23 404;
- Менеджмент – 11 701;
- Среднее образование – 9 280;
- Филология – 8 528;
- Компьютерные науки - 8511;
- Психология – 6 373;
- Экономика – 5 845;
- Финансы, банковское дело и страхование – 5 624;
- Публичное управление и администрирование – 4 850;
- Компьютерная инженерия – 4 058.
Напомним, что в рейтинг лучших университетов мира на 2022 QS World University Rankings попали восемь украинских вузов.
Украинские университеты попали в рейтинг лучших вузов мира / Инфографика 24 канала
Сроки вступительной кампании в 2021 году
- с 1 июля – регистрация электронных кабинетов;
- с 1 по 13 июля – сдача вступительных экзаменов и творческих конкурсов на бюджет и контракт, а 14 – 23 июля – только контракт.
- с 14 июля – прием заявлений и документов на вступление;
- до 16 июля – прием для поступающих по собеседованию, вступительными экзаменами и творческими конкурсами;
- до 23 июля – прием по результатам ЕГЭ, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые были составлены с 1 по 13 июля;
- 17 – 19 июля – собеседования;
- до 28 июля – обнародование рейтинговых списков;
- до 2 августа (18:00) – представление оригиналов документов;
- 9 августа – зачисление на бюджет.