Например, вы можете вечером заварить чашку ароматного чая, взять плед и почитать интересную книгу для себя. Ниже собрано несколько интересных книг, которые "прокачают" профессиональные навыки учителя.

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"Технологии развития критического мышления учащихся "(Алан Кроуфорд и Венди Саул)

Эта книга содержит около 60 методов и приемов для интерактивного обучения и развития критического мышления.

Также в тексте описана концептуальная модель "базовые уроки" – некая стенограмма каждого урока, в которой описана деятельность учителя и учеников.

"Замечательный учитель. Как работать со сложными учениками и родителями и получать удовольствие от профессии" (Нина Джексон)

В книге автор отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы учителей:

Что делать, если дети не хотят учиться?

Ваши коллеги – консерваторы не желают поддерживать новые методы обучения?

Родители не уважают учительский подход к работе?

Каждой из этих проблем Нина Джексон посвятила отдельный раздел. Также учителя узнают, как ладить с детьми с дислексией, с синдромом нарушения активности и внимания или аутизмом.

"Достижение максимума. 12 принципов" (Брайан Трейси)

Книга Брайана Трейси поможет учителям осознать важность мыслей в нашей жизни и разобраться в том, почему одни люди успешнее других.

В частности, автор описывает 12 законов, которые могут привести человека к успеху. Также он рассказывает, как притягивать к себе полезных людей, ценные идеи и новые возможности, которые помогут достичь желаемой цели.

По его словам, дети учатся, копируя поведение взрослых, которые находятся рядом. Поэтому, если учитель будет заниматься своим развитием, это послужит хорошим примером для учеников.

"Воспитание необычайного ребенка "(Мэри Шиди Курсинка)

Это отличный советчик для учителей и родителей. В ней автор рассматривает отношения в семье через призму психологии. Учителям будет полезной информация о том, как надо вести себя с активными детьми и помогать развивать их способности.

Мэри помогает выявить и понять причины странного поведения ребенка, а также гасить конфликты и эмоциональные атаки.



Чтение книг – это полезно / Фото The Today Show

"Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично (Дейл Карнеги)

Эта книга прекрасно подойдет тем, кому приходится часто выступать публично, в том числе и учителям. Карнеги утверждает, что наш голос – это инструмент, в котором скрыты удивительные возможности, которые помогут достичь успеха.

Интересно, что автор книги считает ораторское искусство жизненно необходимым навыком, без которого невозможно достичь вершины.

"ДНК личности" (Дэвид Брукс)

Эта книга прекрасно подходит для саморазвития учителей. Она рассказывает о том, почему нужно пересмотреть свои приоритеты и сосредоточиться на внутренних добродетелях.

Автор представляет ряд историй, которые помогут познать себя, найти собственные стратегии закалки характера и достичь душевной гармонии. А также разрушает стереотип о том, что статус и материальная обеспеченность – главные залоги счастья.

"Научитесь говорить так, чтобы вас услышали. 245 простых упражнений по системе Станиславского "(Эльвира Сарабьян)

Учителя должны говорить четко и понятно, чтобы дети могли легко воспринимать информацию. В этой книге показано 245 упражнений, которые улучшат ораторские способности и помогут избавиться от речевых дефектов.

К тому же, в книге есть советы, которые помогут запоминать большие объемы информации.

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"Искусство покоя. Приключения на пути в никуда "(Пико Айер)

Пико Айер в книге раскрывает правду о влиянии покоя на остроту ума в современном бешеном ритме жизни. Писатель пишет о том, что существует древнее искусство, которое способно научить человека переосмысливать свою жизнь.

"Сделай это сейчас. 21 отличный способ сделать больше за меньшее время "(Брайан Трейси)

Брайан Трейси делится своими открытиями и наблюдениями, связанными с эффективным распределением времени. В книге показано, как можно выйти из зоны комфорта, чтобы добиться решения сложных задач.

"Парадокс перфекциониста" (Тал Бен-Шахар)

Автор пишет о том, что стремление быть идеальным довольно часто мешает человеку стать счастливым. Эта книга помогает преодолеть барьер и учит отказывать тем вещам, которые, как кажется, помогают сделать жизнь идеальной.

Тал Бен подчеркивает, что каждый должен быть оптималистом – стараться держать баланс между силой и возможностями.