С увеличением технологий и доступа к любой информации в сети во всем мире люди стали чаще заниматься самообучением. Теперь образование не ограничивается только школой или университетом.

Самообучение стало возможным благодаря увеличению онлайн-курсов, интернет-энциклопедии и большому количеству курсов от популярных университетов. Теперь выучить новый язык или получить сертификат по повышению квалификации можно не выходя из дома, в свободное время и в своем собственном темпе, передает Ivy Wise.

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Самообучение бесспорно требует большой дисциплины и поначалу это может даваться тяжело, как и любое новое дело. Но если все делать правильно, то это станет очень эффективным инструментом развития.

Ведь самообучение предусматривает постоянную работу над собой, и это касается каждой сферы жизни. Без самообучения и влечения к самосовершенствованию невозможны успешная профессиональная деятельность и личностный рост. Поэтому, самообучение – это основная составляющая успеха в любой деятельности.

Несколько советов для самообучения

Ставьте реалистичные цели

Установите рабочие цели для себя, такие, которые реально отвечали бы вашей жизни и другим обязательствам. Так, вы сможете настроить себя на успех, поставив реальную цель, к примеру, читать только несколько глав каждый вечер.

Благодаря этому вы можете скорректировать свою рабочую нагрузку в соответствии с тем, насколько напряженное ваше расписание на каждую неделю. И обязательно давайте себе перерыв каждую неделю, чтобы ваш ум успокоился.

Найдите то, что работает для вас

Есть много различных способов обучения, и важно найти свои методы обучения, которые бы работали для вашего мозга. Некоторые студенты считают чтение вслух полезным, другим нравится делать рукописные заметки, а не печатать, еще какие-то – пытаются все планировать и др. Откройте для себя то, что работает лучше для вас, и придерживайтесь этого метода.

Просмотрите материал в тот же день, когда вы его записали

После того, как вы сделали заметки в онлайн-курсе или прочитали следующую главу в своей книге, старайтесь вспомнить все новое, что вы изучили.

И это может занять немного больше времени. Но такой обзор поможет вам надолго запомнить изученный материал. И старайтесь все пересказывать своими словами, не стоит все просто "зубрить".

Учитесь в коротких, но частых промежутках

Вместо того, чтобы рассматривать свою учебную сессию как марафон, разбейте свой материал по темам на серию коротких тем, разделенных перерывами. Таким образом, вы не будете слишком долго учить что-то, не отвлекаясь, и ваш мозг будет легче воспринимать материал. Составьте для себя специальный график.

Отметим, что для некоторых "зубрежка" может показаться отличным способом быстрее охватить много материала в короткие сроки, но эксперты говорят, что обучение в коротких, но частых сессиях является более эффективным способом для самостоятельного изучения.

Поддерживайте свое учебное пространство

При дистанционном обучении важно создать учебное пространство для себя. Создайте для себя место, где вам действительно захочется учиться.

Какие инструменты для самообучения можно использовать

Для начала это могут быть все доступные бумажные, аудио и видеоресурсы. Получение информации любым удобным путем для человека.

Также можно выбирать различные тренинги, семинары и курсы. Это могут быть посещения однодневных или модульных учебных программ или индивидуальные отработки. Есть еще полезные интернет-ресурсы – учебные материалы, тематические порталы, форумы, группы, вебинары, где люди делятся своими знаниями и опытом.

Кроме того, можно заимствовать лучшие практики у других людей. Читайте истории успешных в любом деле людей, которым есть чем поделиться и передать свой опыт.

Еще можно заниматься саморазвитием с помощью коуча – персонального тренера, который будет прокачивать ваши зоны роста. Так, коуч может помочь составить эффективный план развития, со сроками и детализацией действий.

Советуем вам не откладывать самообучение в долгий ящик, ведь самое главное преимущество перед конкурентами – это знания и умения. Поэтому, развивайте себя и старайтесь измениться к лучшему.