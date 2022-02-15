В своем телеграм-канале Шкарлет написал, что в рамках проекта приобретено 62 674 ноутбука. Однако, по подсчетам МОН летом 2021 года, у более 105 тысяч учителей не было своего компьютера в школе.

К теме Учителям закупили больше ноутбуков, чем планировалось: Шкарлет обнародовал данные

Минобразования для своего расчета отняло от количества учителей количество компьютеров в школах, которые не используются или не размещены в кабинетах информатики. То есть, школам для обеспечения соответствия 1 ноутбук на одного учителя не хватает по меньшей мере 42 тысячи ноутбуков.

К тому же, эта цифра может быть несколько больше, поскольку МОН при подсчете учло не всех педагогов. В частности, обошли учителей музыки, физкультуры, трудового обучения, изобразительного искусства, защиты Отечества и информатики.

Кроме того, Шкарлет пишет, что все учителя обеспечены именно ноутбуками. Но подсчет количества учителей без компьютеров учитывал как портативные, так и непортативные компьютеры.

В своем заявлении о том, что 62 тысячи ноутбуков полностью покрывают потребность учителей, министр мог ссылаться на отчеты от ОГА и КГГА. Их летом 2021 года Минцифре предоставляли местные управленцы. В них учитывались все компьютеры, которые не вовлечены в хозяйственную деятельность школы.

То есть, заявление Сергея Шкарлета может быть правдивым, только если для подсчета учитывать компьютеры в кабинетах информатики.

Средняя стоимость одного ноутбука составила 17,8 тысячи гривен. Смотрите, где и сколько ноутбуков получили педагоги в каждой области – по ссылке.

Ранее Шкарлет рассказывал, что более 73 миллиона гривен сэкономленных средств по закупке ноутбуков будет направлено на приобретение школьных автобусов и создание надлежащих санитарно-гигиенических условий в школах. Например, на эту сумму можно будет приобрести около 50 автобусов для опорных школ.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что всех украинских учителей обеспечат новыми ноутбуками. И если в 2021 их получили более 60 тысяч педагогов, то уже к 2023 году каждый учитель будет иметь ноутбук. Детали – читайте в статье.