Дети-переселенцы смогут учиться во львовских школах

О том, как именно планируют организовать учебный процесс, рассказал городской голова Андрей Садовый в эфире общенационального марафона новостей. Он отметил, что с 1 сентября во Львове хотят возобновить полноценную учебу.

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По словам Садового, с начала полномасштабной войны обучение проходило в режиме онлайн, потому что это более безопасно. Детей, которые приезжали в город из других регионов, сразу же включали в местную систему, чтобы они могли легко приобщиться к другим и продолжать учиться.

Однако пора вернуться в школы и возобновить традиционный учебный процесс. До конца лета местные власти планируют сделать для этого все возможное.

Все дети, которые к тому времени будут во Львове, в том числе и временно переселенные, получат возможность пойти в школу. При необходимости им будут выданы учебники, планшеты и другие вещи, которые могут понадобиться. "Это город берет на себя, потому что это наша обязанность", – заметил Садовый.

Безопасность превыше всего

Одной из главных задач в восстановлении очного обучения является обеспечение наличия укрытия в каждом учебном заведении или возле него.

Сегодня особое внимание уделяем готовности укрытий – каждая школа должна иметь свое или же рядом в организациях, которые готовы приютить детей. Безопасность – это наш приоритет,

– подчеркнул городской голова Львова.

Последние новости из Львовской области

Вчера, 3 июня, во время воздушной тревоги во Львовской области слышали взрывы. Вероятно, работали силы противовоздушной обороны.

Однако 1 июня по области нанесли удар. Россияне ударили ракетами по железнодорожной инфраструктуре Стрыйского района. В результате были ранены 5 человек.

Понятно, что, прежде всего, Россия целит по железной дороге, чтобы помешать поставке оружия от наших западных партнеров. По словам Андрея Садового, железнодорожники Львовщины понимают, что они "под прицелом", но специалисты готовы. "Ракеты влупят – они идут, ликвидируют", – сказал мэр.

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