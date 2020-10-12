Садовый призвал начать карантин в школах Львова с 19 октября через COVID-19
Из-за стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине Минобразования рекомендует начать каникулы в школах раньше. Городской голова Львова заявил, что уже 13 октября областная комиссия по ТЭБ и ЧС должна собраться и принять план действий.
В то же время Андрей Садовый призвал начать осенние каникулы в школах Львова и области по крайней мере с 19 октября, а не с 15 октября. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Важно Себе вколите эту "бодягу": Садовый отреагировал на закупку российской вакцины от COVID-19
Поймите, что у родителей были свои планы на период обучения. Не так легко быстро найти, чем занять ребенка, и чтобы он был в безопасности. Поэтому я призываю начать осенние каникулы в школах Львова и области по крайней мере с 19 октября, если уже этого требует ситуация,
– подчеркнул Садовый.
В то же время он подчеркнул, что не означает пренебрежение правилами карантина. По словам Садового, городской совет Львова совместно с городским штабом внимательно следит за эпидемиологической ситуацией, анализирует данные и руководствуется исключительно здравым смыслом.
Какова ситуация с COVID-19 во Львове
- За весь период пандемии во Львове зафиксировали 22 788 случаев заражения COVID-19. К сожалению, болезнь забрала жизнь 629 человек. В то же время 8 831 пациент смог выздороветь.
- За минувшие сутки, 11 октября, COVID-19 подтвердили в 200 человек. Можно сказать, что это среднестатистический результат по всей стране. Значительно большее количество новых больных зафиксировали в Харькове – 741.
- Сейчас Львов находится в оранжевой зоне карантина.