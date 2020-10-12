Из-за стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине Минобразования рекомендует начать каникулы в школах раньше. Городской голова Львова заявил, что уже 13 октября областная комиссия по ТЭБ и ЧС должна собраться и принять план действий.

В то же время Андрей Садовый призвал начать осенние каникулы в школах Львова и области по крайней мере с 19 октября, а не с 15 октября. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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Поймите, что у родителей были свои планы на период обучения. Не так легко быстро найти, чем занять ребенка, и чтобы он был в безопасности. Поэтому я призываю начать осенние каникулы в школах Львова и области по крайней мере с 19 октября, если уже этого требует ситуация,

– подчеркнул Садовый.

В то же время он подчеркнул, что не означает пренебрежение правилами карантина. По словам Садового, городской совет Львова совместно с городским штабом внимательно следит за эпидемиологической ситуацией, анализирует данные и руководствуется исключительно здравым смыслом.

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