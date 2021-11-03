В садике Запорожской области девочка получила сотрясение мозга и перелом: воспитатели не помогли

В детсаду "Веночек" города Пологи на Запорожье девочка получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом голени. Воспитатели позвонили маме и попросили забрать дочь, потому что она плачет.

По словам мамы потерпевшей, ребенку даже не вызвали скорую. Официально девочка упала в беседке, а неофициально – упала со второго этажа. Из-за этого инцидента девочка полтора месяца была в гипсе.

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Что известно об инциденте

Девочку в этом году отдали в ясли детсада "Веночек". Она ходила туда лишь 10 дней, ведь уже 7 сентября маме позвонила воспитательница и сообщила, что ребенок травмировался. Она сказала, что девочка упала в беседке и ударилась головой.

Родителей попросили забрать дочь, потому что она сильно плачет. По словам Виктории, дочери не оказали никакой медицинской помощи и даже не вызвали скорую.

Что сказали в больнице

Мама забрала девочку и отвезла в больницу. Там сделали рентген таза и сказали, что у ребенка только ушиб. Но ребенку становилось хуже, поэтому родители решили поехать в детскую областную больницу в Запорожье.

Там у дочери диагностировали закрытый перелом голени, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Девочка пролежала 6 дней в отделении нейрохирургии и 1,5 месяца ходила в гипсе.

Виктория не верит, что дочь упала в беседке и получила такие серьезные травмы. "Поверхность там ровная. А у ребенка многочисленные травмы", – сказала женщина. Она добавляет, что неофициально ей сказали, что дочь упала со второго этажа.

В садике хотят замять инцидент

Как говорит мама девочки, в детском саду делают вид, будто ничего не произошло. А теперь хотят замять историю. Виктория говорит, что на связь вышла директор садика. Она просила приехать родителей в заведение и решить вопрос "без шума".

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Родители написали заявление в полицию, но там пока говорят ждать. А еще сказали, что это первое дело в районе, когда родители хотят судиться с детским садом.

Кроме того, они обращались с просьбой за помощью в мэрию родов. Через месяц после травмирования в мэрии выделили 4 тысячи гривен на лечение девочки.

К слову, многодетная мать из Днепра пожаловалась на то, что ей угрожают в детском саду №348. Ей якобы утверждали, что обратятся к социальным службам, если не будет забирать ребенка вовремя. Детали инцидента – читайте по ссылке.